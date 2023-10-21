Мэрил Стрип развелась с мужем после 45 лет брака: что известно
В Голливуде новый развод! Американская актриса Мерил Стрип развелась со своим мужем, знаменитым скульптором Доном Гаммером.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Page Six.
Что известно о разрыве пары
По информации представителя Стрип, экс-супруги разошлись еще шесть лет назад.
"Дон Гаммер и Мерил Стрип не вместе уже более шести лет. Но они всегда будут заботиться друг о друге, хотя и выбрали жизнь порознь", - сообщил инсайдер.
Мерил Стрип с мужем (фото: instagram.com/donjgummer)
К слову, знаменитости свой развод пока не комментировали.
Напомним, актриса познакомилась со скульптором в 1987-м, когда она только что потеряла своего любимого.
"Я сделал все, чтобы помочь ей, но довольно скоро понял, что влюблен", делился Гаммер.
Мерил Стрип с мужем (фото: instagram.com/donjgummer)
Скрывать чувств он не стал и сделал любимой предложение, о чем сама Мерил рассказывала так: "Я еще не преодолела смерть, но мне нужно было заставить себя жить дальше. И Дон показал мне, как это сделать".
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