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Решетника захейтили за работу на "элитной" свадьбе экс-прокурора: "Не подавились?"

Понедельник 16 октября 2023 22:27
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Решетника захейтили за работу на "элитной" свадьбе экс-прокурора: "Не подавились?" Украинцы уже несколько дней обсуждают скандальную свадьбу (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)
Автор: Полина Иваненко

Ведущий Григорий Решетник, проводивший скандальную свадьбу экс-прокурора Ростислава Ильницкого и бывшей работницы львовского ДБР Роксоланы Москвы, попытался оправдаться за свой поступок. Но украинцы только "разнесли" артиста.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram ведущего.

Как Решетник отреагировал на скандал вокруг "элитной" свадьбы

После того, как стало известно, что шоумен был ведущим на свадьбе экс-чиновников, он не стал извиняться, или развернуто объяснять свой поступок. Вместо этого Решетник сделал новый пост, в котором написал, что любит свою работу. По словам артиста, у него есть ответственность перед своей славой.

"Люблю свою работу, коллеги и поклонники считают меня профессионалом, родные любят, друзья увлекаются, работаю и зарабатываю честно, уплачиваю налоги, помогаю людям, защитникам и защитницам, все время живу в Украине... С уважением отношусь к себе, своим достижениям. Ответственный перед своей популярностью" - написал Решетник.

Решетника захейтили за работу на &quot;элитной&quot; свадьбе экс-прокурора: &quot;Не подавились?&quot;Решетник сделал заявление на фоне скандала вокруг свадьбы экс-чиновников (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Как на заявление ведущего реагируют украинцы

Новое сообщение Решетника вызвало бурную волну хейта. Украинцы возмущены не только самой "элитной" свадьбой. Пользователи критикуют всех, кто к ней причастен. Поэтому ведущего откровенно осудили в комментариях. Пользователи пишут:

  • "как там свадьба прокурора? Деньги пахнут или нет?"
  • "вам с собой тортика за 100 тысяч хоть завернули? Не подавились?"
  • "боже, какой позор, нравственность, пожалуй, на нулевом уровне"
  • "вы наверняка живете в другой стране, наша несокрушимая Украина воюет, гонит врага. А не танцует у прокурора на свадьбе.. Другие миры"
  • "вы же понимаете о чем речь - о двойной морали. Когда вы возмущаетесь коррупцией на крови, а сами проводите свадьбу у этих же коррупционеров".

Решетника захейтили за работу на &quot;элитной&quot; свадьбе экс-прокурора: &quot;Не подавились?&quot;Что украинцы думают о скандальной свадьбе и Решетнике (скриншоты)

Скандальная свадьба во Львовской области - что известно

На днях экс-прокурор и работница ДБР отыграли "элитную" свадьбу. Они отмечали ее в элитном комплексе возле Львова. Экс-чиновники гуляли на широкую ногу, для них пели Полякова, Пономарев и DZIDZIO. На свадьбу они спустили миллионы.

Напомним, ранее Янина Соколова отреагировала на скандальную свадьбу и сказала, о чем она бы хотела спросить у молодоженов.

Кроме того, мы уже рассказывали, что Полякова ответила на хейт и уже оправдалась за пение на "элитной" свадьбе.

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