Решетника захейтили за работу на "элитной" свадьбе экс-прокурора: "Не подавились?"

Ведущий Григорий Решетник, проводивший скандальную свадьбу экс-прокурора Ростислава Ильницкого и бывшей работницы львовского ДБР Роксоланы Москвы, попытался оправдаться за свой поступок. Но украинцы только "разнесли" артиста.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram ведущего.

Как Решетник отреагировал на скандал вокруг "элитной" свадьбы

После того, как стало известно, что шоумен был ведущим на свадьбе экс-чиновников, он не стал извиняться, или развернуто объяснять свой поступок. Вместо этого Решетник сделал новый пост, в котором написал, что любит свою работу. По словам артиста, у него есть ответственность перед своей славой.

"Люблю свою работу, коллеги и поклонники считают меня профессионалом, родные любят, друзья увлекаются, работаю и зарабатываю честно, уплачиваю налоги, помогаю людям, защитникам и защитницам, все время живу в Украине... С уважением отношусь к себе, своим достижениям. Ответственный перед своей популярностью" - написал Решетник.

Решетник сделал заявление на фоне скандала вокруг свадьбы экс-чиновников (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Как на заявление ведущего реагируют украинцы

Новое сообщение Решетника вызвало бурную волну хейта. Украинцы возмущены не только самой "элитной" свадьбой. Пользователи критикуют всех, кто к ней причастен. Поэтому ведущего откровенно осудили в комментариях. Пользователи пишут:

"как там свадьба прокурора? Деньги пахнут или нет?"

"вам с собой тортика за 100 тысяч хоть завернули? Не подавились?"

"боже, какой позор, нравственность, пожалуй, на нулевом уровне"

"вы наверняка живете в другой стране, наша несокрушимая Украина воюет, гонит врага. А не танцует у прокурора на свадьбе.. Другие миры"

"вы же понимаете о чем речь - о двойной морали. Когда вы возмущаетесь коррупцией на крови, а сами проводите свадьбу у этих же коррупционеров".

Что украинцы думают о скандальной свадьбе и Решетнике (скриншоты)

Скандальная свадьба во Львовской области - что известно

На днях экс-прокурор и работница ДБР отыграли "элитную" свадьбу. Они отмечали ее в элитном комплексе возле Львова. Экс-чиновники гуляли на широкую ногу, для них пели Полякова, Пономарев и DZIDZIO. На свадьбу они спустили миллионы.