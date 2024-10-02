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Внучка королевы Елизаветы II ждет второго ребенка: что известно

Среда 02 октября 2024 10:20
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Внучка королевы Елизаветы II ждет второго ребенка: что известно Принцесса Беатрис с супругом (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Собкова

Старшая дочь герцога Йоркского Эндрю, принцесса Беатрис и ее муж, итальянский аристократ и миллионер Эдоардо Мапелли-Моцци готовятся во второй раз стать родителями.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение в официальном Instagram-аккаунте королевской семьи.

Второй ребенок принцессы должен родиться в начале весны 2025 года.

"Ее королевское Высочество, принцесса Беатрис и мистер Эдоардо Мапелли-Моцци очень рады объявить, что они ждут их второго совместного ребенка, который должен появиться на свет в начале следующего года. Это будет сестричка или братик Сиенны и Вулфи", - сказано в публикации.

Отметим, что пара воспитывает 3-летнюю дочь Сиенну, также у миллионера есть 8-летний сын Кристофер от предыдущих отношений, которого называют Вулфи.

Также в публикации показали счастливые фото будущих родителей и кадры с семейной прогулки, на которых братик нежно держит сестричку за руку.

Внучка королевы Елизаветы II ждет второго ребенка: что известноВнучка королевы Елизаветы II ждет второго ребенка: что известно

Принцесса Беатрис с супругом и детьми (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Что известно о принцессе Беатрис и ее муже

О романтических отношениях с итальянским аристократом, с которым Беатрис была знакома с детства, она объявила в 2018 году. 26 сентября 2019 года было официально объявлено о помолвке.

Внучка королевы Елизаветы II ждет второго ребенка: что известно

Принцесса Беатрис с супругом (фото: Getty Images)

Бракосочетание должно было состояться 29 мая 2020 года, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на 2021 год, без уточнения даты. В конечном итоге непубличная церемония бракосочетания Беатрисы Йоркской с Эдоардо Мапелли-Моцци состоялась 17 июля 2020 года в часовне Всех Святых в Виндзоре.

Церемония была закрытой, и на ней присутствовали самые близкие члены королевской семьи - всего около 20 гостей.

Внучка королевы Елизаветы II ждет второго ребенка: что известноСвадьба принцессы Беатрис (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Старшая дочь Эндрю выходила замуж в платье и тиаре Елизаветы II. Платье из тафты цвета слоновой кости в 1961 году создал модельер Норман Хартнелл - автор свадебного и коронационного образов Елизаветы II, а бриллиантовую тиару королевы Марии она носила 20 ноября 1947 года, в день собственной свадьбы с принцем Филиппом.

Внучка королевы Елизаветы II ждет второго ребенка: что известно

Свадьба принцессы Беатрис (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Ранее Борис Джонсон сделал неожиданное признание о королеве Елизавете II.

Также читайте, почему Кейт Миддлтон и Меган Маркл никогда не носили свадебную тиару принцессы Дианы.

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