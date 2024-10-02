Наоми Кэмпбелл, Кэмерон Диаз и еще 5 чайлдфри-звезд, которые неожиданно стали родителями

Эти знаменитости годами в интервью утверждали, что не любят или не планируют заводить детей. Однако, к удивлению всех, они внезапно стали родителями - и не один раз!

Наоми Кэмпбелл

Стала мамой в 50 лет

Наоми Кэмпбелл никогда не называла себя чайлдфри, но журналисты сделали это за нее, считая, что такая неукротимая и скандальная суперзвезда не сможет остепениться.

Однако сама модель всегда говорила, что хочет семью и детей, но ей не удалось встретить соответствующего мужчину. Наверное, устав ждать принца на белом коне, Наоми решила стать матерью-одиночкой и в мае 2021 года объявила о рождении дочери, которую выносила суррогатная мать.

Наоми Кэмпбелл (фото: Getty Images)

Кэмерон Диаз

Стала мамой в 47 лет

Популярная актриса была одной из самых ярких представительниц чайлдфри в Голливуде. Кэмерон Диаз открыто говорила, что не хочет детей, потому что это требует слишком много усилий, а ей хочется жить легко и весело.

Кроме того, она поддерживала женщин, которым приходилось скрывать подлинные причины отказа от материнства. Однако все изменилось, когда она встретила музыканта Бенджамина Мэддена. В 2015 году они поженились, и рядом с ним Кэмерон захотела стать хранительницей домашнего очага.

Актриса официально завершила карьеру и вместе с мужем сосредоточилась на вопросе рождения ребенка. Процесс оказался нелегким, но в конце 2019 их усилия увенчались успехом: в декабре у пары родилась дочь, которую они назвали Реддикс Хлоя Уайлдфлауэр Мэдден.

В марте этого года знаменитость и его любимый стали родителями во второй раз: у них родился сын.

Кэмерон Диаз с мужем (фото: Getty Images, Википедия)

Ева Лонгория

Стала мамой в 43 года

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория, где она сыграла заботливую маму двоих детей, в реальной жизни не стремилась к материнству. В интервью актриса откровенно признавалась, что никогда не мечтала о рождении ребенка и не видела себя в этой роли.

Однако ее взгляды изменились после знакомства с будущим мужем, бизнесменом Хосе Антонио Бастоном и его тремя детьми от первого брака. В 2016 году Ева и Хосе Антонио поженились, а два года спустя у них родился сын Сантьяго Энрике.

Ева Лонгория с семьей (фото: instagram.com/evalongoria)

Хью Грант

Стал отцом в 51 год

Хью Грант всегда считался классическим сердцеедом, далеким от брака и детей. Даже его 13-летние отношения с Элизабет Герли, в конце концов ушедшей, устав ждать, не изменили его взглядов. Актер наслаждался свободной жизнью и вниманием женщин, пока не встретил китаянку Тинглан Хонг. В 2011 году она родила ему первую дочь - Табиту Чжао Ши.

Однако вскоре Грант переключился на другую - телепродюсер Анну Эберштайн, родившую ему сына Джона Мунго. Затем он снова вернулся в Тинглан, и она родила ему сына Феликса Чанга. В конце концов, актер вернулся к Анне Эберштайн, и в 2015 году они возобновили отношения.

Анна подарила ему еще двоих детей, и в 2018-м актер женился на ней. Теперь у него пятеро детей, и он признает, что сильно ошибался в своем прежнем отношении к семье - она оказалась для него удивительно важной и ценной.

Хью Грант​ (фото: Википедия)

Ева Мендес

Стала мамой в 40 лет

Ева Мендес, как и многие другие звезды, долгое время была уверена, что материнство - не для нее. Однако впоследствии стало ясно, что актриса просто ждала ответного мужчину. Тот появился на съемках фильма "Место под соснами" - им оказался Райан Гослинг. Именно с ним Ева захотела создать семью.

Сегодня пара воспитывает двух дочерей - Эсмеральду и Амаду. Ради них и семьи в целом актриса решила отойти от активной актерской карьеры.

Ева Мендес и Райан Гослинг (фото: instagram.com/evamendes, Википедия)

Джанет Джексон

Стала мамой в 50 лет

Джанет Джексон никогда не стремилась к материнству и откровенно об этом говорила. Однако в своем третьем браке она ощутила готовность стать матерью. В 2017 году, когда певице было уже 50 лет, у нее родился сын Исса аль-Мана.

Беременность оказалась для Джанет нелегким испытанием - она значительно набрала вес, а радость от рождения первенца омрачилась семейными проблемами. Через три месяца после родов исполнительница покинула мужчину из-за его жестокого поведения. Однако она считает своего сына самым большим подарком в своей жизни.

Джанет Джексон (фото: instagram.com/janetjackson​​)

Джордж Клуни

Стал отцом в 56 лет

Долгое время Джордж Клуни считался не только убежденным холостяком, но и ярым поклонником жизни без детей. После короткого брака с актрисой Талией Болсом в 90-х он предпочитал не связываться с серьезными отношениями и заявлял: "Дети - это самая большая ответственность. Я не представляю себя в роли отца, для меня важнее карьера".

Все изменилось в 2014 году, когда Джордж встретил юристку Амаль Аламуддин, которая отличалась от всех его бывших партнерш. Влюбившись, он захотел выстроить с ней семью.

В том же году они поженились, а в 2017 у них родились близнецы Элла и Александр.

Джордж Клуни с женой (фото: instagram.com/amalclooneyofficial1)