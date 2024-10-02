Наоми Кэмпбелл, Кэмерон Диаз и еще 5 чайлдфри-звезд, которые неожиданно стали родителями
Эти знаменитости годами в интервью утверждали, что не любят или не планируют заводить детей. Однако, к удивлению всех, они внезапно стали родителями - и не один раз!
О ком идет речь - узнайте у материала РБК-Украина (проект Styler).
Наоми Кэмпбелл
- Стала мамой в 50 лет
Наоми Кэмпбелл никогда не называла себя чайлдфри, но журналисты сделали это за нее, считая, что такая неукротимая и скандальная суперзвезда не сможет остепениться.
Однако сама модель всегда говорила, что хочет семью и детей, но ей не удалось встретить соответствующего мужчину. Наверное, устав ждать принца на белом коне, Наоми решила стать матерью-одиночкой и в мае 2021 года объявила о рождении дочери, которую выносила суррогатная мать.
Наоми Кэмпбелл (фото: Getty Images)
Кэмерон Диаз
- Стала мамой в 47 лет
Популярная актриса была одной из самых ярких представительниц чайлдфри в Голливуде. Кэмерон Диаз открыто говорила, что не хочет детей, потому что это требует слишком много усилий, а ей хочется жить легко и весело.
Кроме того, она поддерживала женщин, которым приходилось скрывать подлинные причины отказа от материнства. Однако все изменилось, когда она встретила музыканта Бенджамина Мэддена. В 2015 году они поженились, и рядом с ним Кэмерон захотела стать хранительницей домашнего очага.
Актриса официально завершила карьеру и вместе с мужем сосредоточилась на вопросе рождения ребенка. Процесс оказался нелегким, но в конце 2019 их усилия увенчались успехом: в декабре у пары родилась дочь, которую они назвали Реддикс Хлоя Уайлдфлауэр Мэдден.
В марте этого года знаменитость и его любимый стали родителями во второй раз: у них родился сын.
Кэмерон Диаз с мужем (фото: Getty Images, Википедия)
Ева Лонгория
- Стала мамой в 43 года
Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория, где она сыграла заботливую маму двоих детей, в реальной жизни не стремилась к материнству. В интервью актриса откровенно признавалась, что никогда не мечтала о рождении ребенка и не видела себя в этой роли.
Однако ее взгляды изменились после знакомства с будущим мужем, бизнесменом Хосе Антонио Бастоном и его тремя детьми от первого брака. В 2016 году Ева и Хосе Антонио поженились, а два года спустя у них родился сын Сантьяго Энрике.
Ева Лонгория с семьей (фото: instagram.com/evalongoria)
Хью Грант
- Стал отцом в 51 год
Хью Грант всегда считался классическим сердцеедом, далеким от брака и детей. Даже его 13-летние отношения с Элизабет Герли, в конце концов ушедшей, устав ждать, не изменили его взглядов. Актер наслаждался свободной жизнью и вниманием женщин, пока не встретил китаянку Тинглан Хонг. В 2011 году она родила ему первую дочь - Табиту Чжао Ши.
Однако вскоре Грант переключился на другую - телепродюсер Анну Эберштайн, родившую ему сына Джона Мунго. Затем он снова вернулся в Тинглан, и она родила ему сына Феликса Чанга. В конце концов, актер вернулся к Анне Эберштайн, и в 2015 году они возобновили отношения.
Анна подарила ему еще двоих детей, и в 2018-м актер женился на ней. Теперь у него пятеро детей, и он признает, что сильно ошибался в своем прежнем отношении к семье - она оказалась для него удивительно важной и ценной.
Хью Грант (фото: Википедия)
Ева Мендес
- Стала мамой в 40 лет
Ева Мендес, как и многие другие звезды, долгое время была уверена, что материнство - не для нее. Однако впоследствии стало ясно, что актриса просто ждала ответного мужчину. Тот появился на съемках фильма "Место под соснами" - им оказался Райан Гослинг. Именно с ним Ева захотела создать семью.
Сегодня пара воспитывает двух дочерей - Эсмеральду и Амаду. Ради них и семьи в целом актриса решила отойти от активной актерской карьеры.
Ева Мендес и Райан Гослинг (фото: instagram.com/evamendes, Википедия)
Джанет Джексон
- Стала мамой в 50 лет
Джанет Джексон никогда не стремилась к материнству и откровенно об этом говорила. Однако в своем третьем браке она ощутила готовность стать матерью. В 2017 году, когда певице было уже 50 лет, у нее родился сын Исса аль-Мана.
Беременность оказалась для Джанет нелегким испытанием - она значительно набрала вес, а радость от рождения первенца омрачилась семейными проблемами. Через три месяца после родов исполнительница покинула мужчину из-за его жестокого поведения. Однако она считает своего сына самым большим подарком в своей жизни.
Джанет Джексон (фото: instagram.com/janetjackson)
Джордж Клуни
- Стал отцом в 56 лет
Долгое время Джордж Клуни считался не только убежденным холостяком, но и ярым поклонником жизни без детей. После короткого брака с актрисой Талией Болсом в 90-х он предпочитал не связываться с серьезными отношениями и заявлял: "Дети - это самая большая ответственность. Я не представляю себя в роли отца, для меня важнее карьера".
Все изменилось в 2014 году, когда Джордж встретил юристку Амаль Аламуддин, которая отличалась от всех его бывших партнерш. Влюбившись, он захотел выстроить с ней семью.
В том же году они поженились, а в 2017 у них родились близнецы Элла и Александр.
Джордж Клуни с женой (фото: instagram.com/amalclooneyofficial1)
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При написании материала использовались следующие источники: Evening Standard, Life Stories, People.