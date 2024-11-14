Когда дружба перерастает в нечто большее, как понять, что вы влюблены в своего друга или подругу?

Иногда отношения, начинающиеся как дружба, могут постепенно перерасти во что-то большее. Но как понять, что дружба уже изменилась, и ты испытываешь к другу или подруге не только дружеские, но и романтические чувства?

Когда дружба перерастает во что-то большее, как понять, что у вас есть чувство к своему другу или подруге, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

По словам эксперта, понять, что у вас есть чувства к другу или подруге и что ваши отношения явно перерастают во что-то большее, помогут несколько признаков.

Частые мысли о нем или о ней

Если ты постоянно думаешь о своем друге или подруге, даже если не вместе, и эти мысли не ограничиваются только дружескими воспоминаниями или планами, - это первая подсказка. Влюбленность часто сопровождается мечтами об общем будущем и желанием видеть его или ее чаще.

Ревность к новым знакомствам

Когда твой друг/подруга встречается с другими людьми или проводит много времени с кем-то новым, ты чувствуешь себя некомфортно или даже ревнуешь. Это ревность не только как у друга, но и на уровне потенциального партнера.

Потребность в физической близости

Стремление к прикосновению или объятию без очевидной причины может быть признаком влюбленности. Если ты испытываешь тягу не только к дружеским объятиям, но и к чему-то большему - это свидетельствует об изменениях в чувствах.

Смущение во время общения

Если разговоры с другом или подругой теперь вызывают легкое волнение или смущение, особенно если раньше это было легко и непринужденно, твои чувства могут быть глубже дружеских.

Планы на будущее с этим человеком

Если ты мечтаешь о совместных путешествиях, выходных и проводишь вместе много времени, думая об этом человеке как о части своего будущего, скорее всего, это больше, чем дружба.

Чувство вдохновения и счастья

Когда друг или подруга не просто поддерживает тебя, но и дарит подлинное вдохновение и радость, ты можешь чувствовать особую связь. Иногда эти положительные эмоции могут являться признаком влюбленности.

"Самое главное - быть честным с собой по поводу своих чувств. Если вы оба испытываете схожее влечение, это может быть началом романтических отношений. Но помни: как бы ни изменились ваши чувства, поддержка и искренность - важнейшие основы для любых отношений", - подчеркивает Виталий Курсик.