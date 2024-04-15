Дружба с бывшими: табу или необходимость

Завершение отношений может происходить по совершенно противоположным сценариям - с кем-то коммуникация прекращается навсегда, а с определенными партнерами остаются совместная рабочая деятельность и круг общения. Несомненно, окончание отношений - болезненный период, однако возможно ли после него остаться друзьями?

О том, можно ли дружить с бывшими и как это правильно делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический ресурс Verywell Mind .

Почему возникает желание дружить с бывшим

С одной стороны, после окончания отношений нам может быть тяжело внезапно оборвать все контакты с кем-то, кто был большой частью жизни. Особенно если это были серьезные романтические отношения - может быть трудно просто отпустить эмоциональную и физическую близость, которая была с этим человеком.

С другой стороны, вы можете быть огорчены и злы на бывшего партнера, что может мешать вам поддерживать с ним дружеские отношения.

Вот некоторые из причин, почему вы можете хотеть дружить со своим бывшим:

У вас есть общие друзья: если у вас с бывшим много общих друзей, разногласия между вами могут сделать ситуацию неудобной и сложной для всех. Поэтому дружба является способом сохранить социальные связи.

если у вас с бывшим много общих друзей, разногласия между вами могут сделать ситуацию неудобной и сложной для всех. Поэтому дружба является способом сохранить социальные связи. Вы вместе воспитываете ребенка: если вы и ваш бывший вместе воспитываете детей, то сохранение хороших отношений между вами может помочь создать более стабильную среду для детей.

если вы и ваш бывший вместе воспитываете детей, то сохранение хороших отношений между вами может помочь создать более стабильную среду для детей. Вы - коллеги: если вы с бывшим мужем являетесь коллегами и работаете вместе, сохранение дружеских отношений может помочь предотвратить конфликты на рабочем месте.

если вы с бывшим мужем являетесь коллегами и работаете вместе, сохранение дружеских отношений может помочь предотвратить конфликты на рабочем месте. У вас есть общие интересы: если у вас с бывшим партнером есть общие интересы или вы продолжаете участвовать в определенных хобби или мероприятиях вместе, может быть полезно оставаться друзьями.

Мы хотим дружить с бывшими, если у нас есть общие интересы (иллюстрация: Feeepik)

Вы расстались мирно: если вы с бывшим разошлись мирно, например, по практическим соображениям, возможно, вы будете рады остаться друзьями.

если вы с бывшим разошлись мирно, например, по практическим соображениям, возможно, вы будете рады остаться друзьями. У вас есть основа для дружбы: если вы с бывшим дружили еще до того, как начали встречаться, возможно, у вас есть крепкий фундамент для дружбы. Исследования показывают, что отношения с материальной выгодой часто мирно переходят в дружбу, если люди когда-то были хорошими друзьями.

если вы с бывшим дружили еще до того, как начали встречаться, возможно, у вас есть крепкий фундамент для дружбы. Исследования показывают, что отношения с материальной выгодой часто мирно переходят в дружбу, если люди когда-то были хорошими друзьями. Вы не готовы отпустить: иногда дружба с бывшими помогает почувствовать себя в безопасности благодаря знакомой ситуации и эмоциональной связи.

иногда дружба с бывшими помогает почувствовать себя в безопасности благодаря знакомой ситуации и эмоциональной связи. Вы хотите завершения: если вы еще не полностью разорвали отношения, вы можете попытаться подружиться с бывшим, чтобы таким образом найти окончание отношений.

Когда можно дружить с бывшими

На этот вопрос нет правильного ответа, и каждая ситуация индивидуальна. Однако есть много факторов, которые следует учитывать, когда вы решаете, стоит ли пытаться остаться друзьями со своим бывшим.

Дружеские отношения могут быть в следующих случаях:

У вас с бывшими больше нет романтических чувств друг к другу. Вы можете поддерживать платонические отношения и общаться как друзья, но не более того.

Вы оба отпустили разрыв и не испытываете никаких нерешенных чувств друг к другу. Вы оба двигаетесь дальше и, возможно, встречаетесь с другими людьми.

Вы оба на одной волне и искренне желаете быть друзьями. Вы взаимно уважаете друг друга и продолжаете быть источником поддержки друг для друга.

Вы оба достаточно эмоционально зрелые, чтобы поддерживать дружбу без эмоционального багажа и нереалистичных ожиданий.

Если бывший - абъюзер, не стоит поддерживать дружеские отношения (иллюстрация: Feeepik)

Однако, если один из бывших (или оба) жестоко обращался с партнером или нанес какой-либо вред, лгал или изменял - или до сих пор имеет романтические чувства или просто чувствует себя одиноко - дружеские отношения вряд ли возможны, они не будут здоровыми.

Как дружить с бывшими

Перед тем, как начать дружить с бывшим, необходимо вдвоем осознать, что продолжение общения - совершенно другой, новый этап, не продолжающий отношения. Стремясь возобновить коммуникацию, прежде всего:

Будьте честны с собой

Задайте себе вопрос: вы все еще любите свою бывшую или бывшего и пытаетесь вернуться? Вы все еще злы или расстроены на партнера? Что вы пытаетесь получить от дружбы? Будет ли с вами все хорошо, когда бывший или бывшая начнет встречаться с кем-то другим?

Важно быть честным с собой по поводу своих чувств. Иначе попытка подружиться с ними может причинить вам еще больше боли.

Бывший партнер может строить новые отношения (иллюстрация: Feeepik)

Избегайте воспоминаний о ваших отношениях

Хотя это может быть сложно, старайтесь не вспоминать о прошлых отношениях. Когда вы это делаете, то вытаскиваете из памяти только те моменты отношений, которые хотите запомнить, игнорируя другое. Это идеализирует бывшего партнера и создает ложное чувство надежды на то, что этот человек впишется в вашу жизнь.

Установите границы

Важно установить четкие границы с бывшим, дружба не должна имитировать ранее существовавшие романтические отношения. Установив и обсудив границы, вы сможете убедиться, что вы не создаете дискомфорт друг другу.

Признайте, что вещи отличаются

Дружить с кем-то - это не то же, что встречаться. Вам придется постоянно принимать тот факт, что теперь все по-другому.

Дружба с бывшими - не продолжение отношений (иллюстрация: Feeepik)

Не существует точного количества времени, которое поможет отношениям стать идеальной версией, это зависит от обстоятельств каждой пары.

К примеру, если отношения были непродолжительными, возможно, вы не очень эмоционально в них инвестировали. Как следствие, вы можете не держать зла на бывших и с легкостью дружить с ними.

С другой стороны, если у вас с партнером были серьезные длительные отношения, которые не сложились или вы пережили очень тяжелый разрыв, вам обоим может потребоваться некоторое время, чтобы обработать свои эмоции и достичь согласия, прежде чем вы сможете дружить друг с другом.