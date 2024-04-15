Дружба з колишніми: табу чи необхідність

Завершення стосунків може відбуватися за абсолютно протилежними сценаріями - з кимось комунікація припиняється назавжди, а з певними партнерами залишаються спільна робоча діяльність та коло спілкування. Безсумнівно, закінчення стосунків - болісний період, однак чи можливо після нього залишитися друзями?

Про те, чи можна дружити з колишніми і як це правильно робити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на психологічний ресурс Verywell Mind .

Чому виникає бажання дружити з колишнім

З одного боку, після закінчення стосунків нам може бути важко раптово обірвати всі контакти з кимось, хто був великою частиною життя. Особливо, якщо це були серйозні романтичні стосунки - може бути важко просто відпустити емоційну та фізичну близькість, яка була з цією людиною.

З іншого боку, ви можете бути засмучені і злі на колишнього партнера, що може заважати вам підтримувати з нею дружні стосунки.

Ось деякі з причин, чому ви можете хотіти дружити зі своїм колишнім:

У вас є спільні друзі: якщо у вас з колишнім багато спільних друзів, розбіжності між вами можуть зробити ситуацію незручною і складною для всіх. Тож дружба є способом зберегти соціальні зв'язки.

якщо у вас з колишнім багато спільних друзів, розбіжності між вами можуть зробити ситуацію незручною і складною для всіх. Тож дружба є способом зберегти соціальні зв'язки. Ви разом виховуєте дитину: якщо ви і ваш колишній разом виховуєте дітей, то збереження добрих стосунків між вами може допомогти створити більш стабільне середовище для дітей.

якщо ви і ваш колишній разом виховуєте дітей, то збереження добрих стосунків між вами може допомогти створити більш стабільне середовище для дітей. Ви - колеги: якщо ви з колишнім чоловіком є колегами і працюєте разом, збереження дружніх стосунків може допомогти запобігти конфліктам на робочому місці.

якщо ви з колишнім чоловіком є колегами і працюєте разом, збереження дружніх стосунків може допомогти запобігти конфліктам на робочому місці. У вас є спільні інтереси: якщо у вас з колишнім партнером є спільні інтереси або ви продовжуєте брати участь у певних хобі чи заходах разом, може бути корисно залишатися друзями.

Ми хочемо дружити з колишніми, якщо маємо спільні інтереси (ілюстрація: Feeepik)

Ви розлучилися мирно: якщо ви з колишнім розлучилися мирно, наприклад, з практичних міркувань, можливо, ви будете раді залишитися друзями.

якщо ви з колишнім розлучилися мирно, наприклад, з практичних міркувань, можливо, ви будете раді залишитися друзями. У вас є основа для дружби: якщо ви з колишнім дружили ще до того, як почали зустрічатися, можливо, у вас є міцний фундамент для дружби. Дослідження показують, що стосунки з матеріальною вигодою часто мирно переходять у дружбу, якщо люди колись були хорошими друзями.

якщо ви з колишнім дружили ще до того, як почали зустрічатися, можливо, у вас є міцний фундамент для дружби. Дослідження показують, що стосунки з матеріальною вигодою часто мирно переходять у дружбу, якщо люди колись були хорошими друзями. Ви не готові відпустити: іноді дружба з колишніми допомагає відчути себе в безпеці завдяки знайомій ситуації та емоційному зв'язку.

іноді дружба з колишніми допомагає відчути себе в безпеці завдяки знайомій ситуації та емоційному зв'язку. Ви хочете завершення: якщо ви ще не повністю розірвали стосунки, ви можете спробувати подружитися з колишнім, щоб таким чином знайти закінчення стосунків.

Коли можна дружити з колишніми

На це питання немає правильної відповіді, і кожна ситуація є індивідуальною. Однак є багато факторів, які слід враховувати, коли ви вирішуєте, чи варто намагатися залишитися друзями зі своїм колишнім.

Дружні стосунки можуть бути у таких випадках:

У вас з колишніми більше немає романтичних почуттів один до одного. Ви можете підтримувати платонічні стосунки і спілкуватися як друзі, але не більше.

Ви обидва відпустили розрив і не маєте жодних невирішених почуттів один до одного. Ви обидва рухаєтеся далі і, можливо, зустрічаєтеся з іншими людьми.

Ви обидва на одній хвилі і щиро хочете бути друзями. Ви взаємно поважаєте один одного і продовжуєте бути джерелом підтримки один для одного.

Ви обидва достатньо емоційно зрілі, щоб підтримувати дружбу без емоційного багажу та нереалістичних очікувань.

Якщо колишній - аб’юзер, не варто підтримувати дружні стосунки (ілюстрація: Feeepik)

Однак, якщо один з колишніх (чи обидва) жорстоко поводився з партнером або завдав будь-якої шкоди, брехав чи зраджував - або ж досі має романтичні почуття чи просто почувається самотньо - дружні стосунки навряд можливі, вони не будуть здоровими.

Як дружити з колишніми

Перед тим, як почати дружити з колишнім, необхідно вдвох усвідомити, що продовження спілкування - абсолютно інший, новий етап, який не продовжує стосунки. Прагнучи відновити комунікацію, насамперед:

Будьте чесними з собою

Поставте собі запитання: чи ви все ще кохаєте свою колишню чи колишнього і намагаєтесь повернутися? Ви все ще злі чи засмучені на партнера? Що ви намагаєтеся отримати від дружби? Чи буде з вами все гаразд, коли колишній чи колишня почне зустрічатися з кимось іншим?

Важливо бути чесним із собою щодо своїх почуттів. Інакше спроба подружитися з ними може завдати вам ще більше болю.

Колишній партнер може будувати нові стосунки (ілюстрація: Feeepik)

Уникайте спогадів про ваші стосунки

Хоча це може бути складно, намагайтеся не згадувати про минулі стосунки. Коли ви це робите, то витягуєте з пам'яті лише ті моменти стосунків, які хочете запам'ятати, ігноруючи інше. Це ідеалізує колишнього партнера і створює хибне відчуття надії на те, що ця людина впишеться у ваше життя.

Встановіть межі

Важливо встановити чіткі кордони з колишнім, дружба не повинна імітувати романтичні стосунки, які були раніше. Встановивши і обговоривши межі, ви зможете переконатися, що ви не створюєте дискомфорту один одному.

Визнайте, що речі відрізняються

Дружити з кимось - це не те саме, що зустрічатися. Вам доведеться постійно приймати той факт, що тепер все по-іншому.

Дружба з колишніми - не продовження стосунків (ілюстрація: Feeepik)

Не існує точної кількості часу, яка допоможе стосункам стати ідеальною версією, це залежить від обставин кожної окремої пари.

Наприклад, якщо стосунки були нетривалими, можливо, ви не дуже емоційно в них інвестували. Як наслідок, ви можете не тримати зла на колишніх і з легкістю дружити з ними.

З іншого боку, якщо у вас з партнером були серйозні тривалі стосунки, які не склалися, або ви пережили дуже важкий розрив, вам обом може знадобитися деякий час, щоб обробити свої емоції і досягти згоди, перш ніж ви зможете дружити один з одним.