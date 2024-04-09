Эти приложения помогут заменить вам стандартную клавиатуру на Android

Печатать на Android может быть не так просто и весело, если вас не устраивает встроенная клавиатура, которая установлена ваш телефон. В Android настройка является ключевым моментом, и одним из самых личных и неотъемлемых аспектов вашего мобильного взаимодействия является клавиатура.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает про лучшие приложения, которые смогут заменить стандартную клавиатуру на Android.

Gboard

Клавиатура от Google поставляется предустановленной на многих смартфонах. Однако, даже если ваш устройство не входит в их число, стоит обязательно попробовать эту клавиатуру.

Gboard предлагает множество удобных функций, включая подсказки слов и автокоррекцию, легкое перемещение курсора, различные темы оформления, возможность вставки GIF-анимаций и смайликов, интегрированный переводчик Google и голосовой ввод текста.

Более того, разработчики постоянно обновляют Gboard, добавляя новые возможности.

Приятным бонусом является то, что клавиатура доступна бесплатно.

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SwiftKey

SwiftKey, одна из лучших клавиатур, доступных в магазине приложений Google Play. Она отличается очень простым и приятным интерфейсом. Это приложение обеспечивает автозаполнение слов и исправление ошибок, поддерживает жесты и предлагает различные темы оформления. Также вы можете настраивать размер занимаемого клавиатурой пространства на экране.

SwiftKey предоставляет возможность управлять буфером обмена, обеспечивает доступ к стикерам и событиям календаря.

Кроме того, она адаптируется к вашему стилю ввода и предоставляет подробную статистику о вашей печатной активности. Настройки клавиатуры синхронизируются между всеми вашими устройствами.

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Fleksy

Клавиатура Fleksy предоставляет возможность автоматической коррекции ошибок и управления жестами. Например, для удаления слова достаточно провести пальцем справа налево, а для вставки знака препинания - слева направо. Эта функциональность представляет собой удобное решение для пользователей, которые смогли привыкнуть к ней.

В настройках приложения доступно около десятка тем от сдержанных до ярких и насыщенных.

Кроме того, Fleksy предлагает различные расширения, которые можно установить на панель над клавиатурой для управления буфером обмена, перемещения курсора, вставки шаблонов и быстрого запуска приложений.

Приложение Fleksy доступно бесплатно, но некоторые темы требуют дополнительной оплаты.

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Ginger

Клавиатура Ginger, с легким и интуитивно понятным интерфейсом, обладает обширной библиотекой эмодзи, гифок и смайликов. Она позволяет вводить текст непрерывным скольжением по буквам и предоставляет доступ к встроенному переводчику.

Для персонализации пользователь может выбирать из готовых тем оформления или создавать собственные варианты. Во встроенном магазине приложений предлагаются дополнительные темы за один доллар.

Ginger также предоставляет широкие возможности настройки ввода, подсказок по словам, автозамены, вибрации при наборе текста и многие другие параметры.

Помимо этого, в Ginger есть быстрый доступ к поисковой системе и заметкам, а также простые игры вроде "Змейки" и "2048" для развлечения.

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Neon LED Keyboard

Яркая клавиатура Neon LED Keyboard предлагает обширные возможности настройки визуального оформления. В ней доступны разнообразные однотонные и многоцветные темы, а также пользовательские фоны с личными фотографиями. Кроме того, клавиатура обладает обширной библиотекой эмодзи, стикеров и GIF-анимаций.

Neon LED Keyboard позволяет быстро вводить текст скольжением по буквам или голосом, с автоматической коррекцией ошибок. В ее настройках можно подстроить размер клавиатуры и клавиш по горизонтали и вертикали, а также настроить звук ввода, вибросигнал при печати и шрифты. Кроме того, пользователи могут активировать функцию увеличения клавиш при нажатии.

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Simple Keyboard

Как понятно из названия, данная клавиатура отличается простотой. Ее дизайн минималистичен в стиле Android, а доступно лишь несколько вариантов тем оформления. Однако вы можете настроить интерфейс, выбрав определенный цвет.

В отличие от других клавиатур, здесь отсутствуют смайлики, гифки, словари, проверка орфографии и автокоррекция - только ввод текста. Это отличный выбор для тех, кто предпочитает, чтобы клавиатура не пыталась быть умнее своего пользователя.

Simple Keyboard имеет открытый исходный код, что делает ее подходящей для ввода паролей и кредитных данных, если вы не доверяете проприетарным клавиатурам. Приложение также занимает очень мало места и работает даже на маломощных смартфонах.

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Multiling O Keyboard

Еще один быстрый и удобный вариант клавиатуры - Multiling O Keyboard. Она предлагает возможность непрерывного и двуручного ввода, а также поддерживает жесты, настройку раскладки и множество других функций.

В приложении имеется калькулятор, эмодзи, управление курсором и переводчик. Хотя в нем отсутствуют гифки и стикеры, многие пользователи обходятся без них.

Multiling O Keyboard позволяет подробно настраивать параметры, размеры и поведение клавиатуры. При необходимости можно также загрузить сторонние темы, словари и расширения.

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