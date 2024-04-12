Отношения долгими не будут: вот какие тревожные звоночки об этом говорят

В самом начале романтических отношений все кажется настолько правильным, настоящим, что счастье бьет через край и влюбленные теряют голову. Но со временем эмоции утихают, конфетно-букетный период подходит к концу и начинают появляться знаки, которые говорят о том, что эта связь - ненадолго.

Вы не говорите о будущем и не строите совместные планы

Отношения длятся уже долго, но за это время вы ни разу не говорили о совместном будущем? Это признак, что этого будущего, скорее всего, нет.

К примеру, вы уже 18 месяцев вместе, но близкий человек старательно избегает разговоров о совместном будущем, о планах. Скорее всего, ваш партнер просто не видит будущего для вашей пары.

Ваши отношения основаны на страсти и физическом влечении

Вы начали встречаться или даже жить вместе, так как испытываете сильное влечение друг к другу. Это прекрасно, но такая страсть со временем становится слабее и что вас ждет в таком случае?

Если, кроме физического влечения вас больше ничего не держит вместе и у вас нет крепкой связи, то союз продлится недолго. Для развития отношений одной страсти недостаточно. Нужна еще взаимосвязь на эмоциональном и психологическом уровнях.

У вас нет честности и открытости

В зрелых отношениях партнеры могут быть честными друг с другом, ведь они действительно близки. Если партнер что-то скрывает или не чувствует себя свободно рядом с близким человеком - начинаются проблемы.

Партнеры могут скрывать свои истинные чувства друг от друга, так как между ними нет доверия. А без доверия крепких отношений построить не получится.

Вы слишком много времени уделяете общим интересам

И при этом совершенно забыли о своих собственных. Считается, что партнеры, у которых много общих интересов, живут счастливо. Но психологи говорят, что такое "единение" не всегда является хорошим признаком и идет на пользу отношениям.

Когда партнеры живут только общими интересами и забывают о своих собственных, это может привести к расставанию. Потому что в таких условиях ни один из партнеров не сможет расти и развиваться.

Вы не понимаете чувств партнера

Ваша девушка поссорилась с лучшей подругой, но вы не понимаете, почему она так сильно расстроена? И вы предпочитаете не обращать внимания на ее чувства. Неспособность сочувствовать и сопереживать партнеру является еще одним признаком того, что отношения не продлятся долго.

Если связь между партнерами крепкая, то они могут понять и прочувствовать страдания друг друга. Способность к сопереживанию говорит, что люди в паре близки.

Вы не принимаете решения в отношениях

Кто в вашей паре решает, куда идти ужинать, на какой фильм вы пойдете, где проведете выходной? В начале отношений такие решения часто берет на себя мужчина. Девушке приятно, так как это говорит, что он серьезно подходит к свиданиям.

Но в длительных отношениях оба партнера должны иметь право голоса. Если партнер игнорирует ваши желания и предпочтения, то это говорит, что он не ценит ваше мнение. И это рано или поздно пустит ваши отношения под откос.

Партнер только берет, но ничего не отдает

Как часто каждый из вас старается прийти к компромиссу в ссоре? Кто делает первый шаг после ссоры и извиняется? Романтика и все чувства быстро угасают, если человек только берет и ничего не дает взамен.

Вы игнорируете свои желания и нужды ради того, чтобы уладить конфликт? Это очень плохо, и вы скоро от этого устанете. Такие отношения быстро заканчиваются.

Вы поддерживаете отношения из чувства долга

Вы встречаетесь с человеком не от сильного желания, а по каким-то другим причинам? Это верный знак, что отношения не продлятся долго.