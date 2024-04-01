"Он очень любил родной город". Умер известный украинский комик, капитан "Одесских джентльменов"

На 72 году жизни скончался известный украинский сценарист, шоумен, ведущий и ученый-физик из Одессы Святослав Пелишенко, много лет капитан команды КВН "Одесские джентльмены".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на одесскую журналистку и бывшую участницу "Одесские джентльмены" Светлану Фабрикант в Facebook.

Кем был Пелишенко

Святослав родился 3 декабря 1952 в Одессе. Окончил физический факультет Одесского государственного университета. Являлся кандидатом физико-математических наук. Преподавал в ОГУ, являлся доцентом кафедры теоретической физики.

Много лет играл в КВН, один из ведущих игроков и капитан известной команды "Одесские джентльмены". Снялся в нескольких фильмах.

Некоторое время Пелишенко работал на российских телеканалах, был соавтором программ "Городок", "Субботний вечер", "Юрмалина", "Песня года", мюзиклов и других. В 2007 году стал лауреатом премии "ТЕФИ" как сценарист программы "Городок".

Стоит отметить, что в последние годы Пелишенко не был активен в соцсетях, поэтому его гражданская позиция по поводу войны и сотрудничества с россиянами неизвестна.

Святослав Пелишенко (фото: Светлана Фабрикант)

Что известно о смерти артиста

Умер комик и сценарист 31 марта 2024 года. Причины его смерти не сообщаются.

"Как много горя... От нас ушел капитан... Святослав Пелишенко... Слава... Большой ребенок... Безгранично талантливый, бесконечно мудрый, бескомпромиссно справедливый и честный, ужасно скромный и всеми нами, всей командой, очень любимый. Потому что - родной! Он очень любил свою Одессу, посвятил ей книги, стихи и даже песни", - написала Светлана Фабрикант.

Святослав Пелишенко (фото: Светлана Фабрикант)