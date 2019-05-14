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Для кого ця показуха? Ані Лорак розкритикували за вульгарність

STYLERПерсони    14.05.2019 - 12:38
Для кого ця показуха? Ані Лорак розкритикували за вульгарність
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ані Лорак розкритикували за відверті фото

Ані Лорак опублікувала фотографію у соціальній мережі та нарвалася на гнів користувачів. Відповідний знімок співачка опублікувала в Instagram.

Ані Лорак. яка представляла Україну на конкурсі пісні "Євробачення-2008", позує в білій піжамі.

Для кого ця показуха? Ані Лорак розкритикували за вульгарністьФото: (instagram.com/anilorak)

Підписники неоднозначно відреагували на опублікований пост. Деякі захопилися незвичайним образом, проте знайшлися і ті, хто розкритикував Лорак за відверте вбрання:

  • Груди потрібно було обов'язково показати, без цього нікуди.
  • Для кого ця показуха?
  • Чому така ідеальна.
  • Ти прекрасна.
  • Незвично виглядаєш.

Нагадаємо, що колишній чоловік Ані Лорак бізнесмен Мурат Налчаджіоглу провів веселий вікенд з дочкою.

Раніше повідомлялося про те, що Мурат Налчаджіоглу позбувся бізнесу в Києві. Мова йде про закриття нічного клубу Famous.

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