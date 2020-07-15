Археологи знайшли на легендарній Мамай-Горі культові скіфські ями IV століття до н.е. (фото)

Археологи розповіли про розкопки на знаменитій Мамай-Горі під Запоріжжям
Археологи виявили під час розкопок на Мамай-Горі під Запоріжжям дивовижні древні артефакти і останки, дослідивши 9 комплексів, серед яких 7 культових скіфських ям (IV століття до нашої ери).
Про це йдеться в повідомленні спільноти "Мамай-Гора" у Facebook.
Дослідники поділилися результатами роботи за 12 днів і розкопок в одному з найбільших в Європі могильнику. У стародавніх комплексах вдалося знайти ногайське поховання з нетиповим для цих кочівників орієнтуванням.
Також був виявлений фрагмент половецького рову, або культова яма - але для підтвердження ще необхідні подальші дослідження комплексу.
У скіфських ямах дослідники також знайшли:
"Горщик був пошкоджений ще в давнину, шийка та вінце відсутні, тому, на жаль, не можемо відновити його висоту", - розповіли археологи.
Мамай-Гора - археологічна пам'ятка світового значення, яка поступово сповзає в Каховське водосховище. Цей великий могильник називають легендарним, оскільки розвідані пам'ятники тут охоплюють період у 8 тисяч років: епохи енеоліту, бронзи, раннього залізного віку, середньовіччя.
Археологи виявили на Мамай-Горі стародавні культові комплекси та скіфські ями з артефактами (фото: facebook.com/mamaigora)
Раніше повідомлялося, що археологи розгадали таємницю скіфського воїна, який виявився 13-річною дівчинкою.
Також ми писали про те, що нещодавно археологи оголосили про наукову сенсацію після того, як під Львовом знайшли стародавні "поля поховань".