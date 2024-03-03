Дресс-код на девять страниц, 2500 блюд и Рианна на сцене: в Индии готовятся к свадьбе века

В Индии проходит одна из самых дорогих свадеб в мире. Узами брака себя связал младший сын самого богатого человека Азии Мукеша Амбани. По слухам, торжество обойдется его семье в 113 миллионов долларов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный Instagram-аккаунт миллиардера.

Как прошли торжества в честь свадьбы наследника самой богатой семьи Индии

28-летний Анант Амбани женится на Радхике Мерчант, дочери промышленника Вирена Мерчанта, владельце крупной фармацевтической компании.

Хотя свадьба запланирована на 12 июля в Мумбаи, трехдневные предсвадебные торжества были проведены в начале марта.

На этом событии присутствовали не только родственники и друзья молодоженов, но и известные мировые личности и бизнесмены.

Среди звездных гостей - Хиллари Клинтон, Билл Гейтс и Марк Цукерберг, которые также были приглашены на свадьбу сестры жениха в 2018 году. В общей сложности было заявлено более 1000 гостей.

Марк Зукерберг с его wife в Ambani's Pre Wedding festivities — Hamid Mir (@HamidMirPAK123) 2 March 2024

Любопытно, что каждому гостю вручили буклет на девять страниц с подробными инструкциями по дресс-коду.

Всем приглашенным нужно было иметь не только стильную одежду, но и удобную для активного времяпрепровождения и прогулок.

Для их удобства предоставили прачечную, а над их образом работали сотни стилистов, визажистов и экспертов по традиционной индийской одежде.

По информации из анонимных источников, гостям было предложено 75 видов завтрака, 225 вариантов обеда и 275 вариантов ужина.

Не один из #Ambani will pass with liking this post .. — Hamid Mir (@HamidMirPAK123) March 2, 2024

Также для любителей ночных угощений подготовили 85 видов закусок с полуночи до четырех утра. При этом было обещано, что ни одно блюдо в меню не повторится за все три дня.

В рамках предсвадебных торжеств для гостей выступила певица Рианна. По слухам, на ее гонорар потратили 7 миллионов долларов. Это ее первое выступление после рождения второго ребенка.

Rihanna dance в Mukesh Ambani son's Anant Ambani pre wedding in Jamnagar #AnantRadhikaWedding pic.twitter.com/POU40bEcoA — Prakhar King (@Msdian_Prakhar) March 2, 2024

В один из дней празднования планируется проведение масштабного мероприятия под названием "Тропи бивней".

Гости будут находиться "в окружении чудес природы" весь день, где их ждут 200 слонов, 300 хищных кошек и 120 рептилий.

Кроме того, для присутствующих организуют экскурсию по центру спасения животных "Вантара", на территории которого, площадью 263 гектара, проживает более 2000 животных.

Этот центр принадлежит Ананту Амбани, младшему сыну Мукеша Амбани, бизнесмену, который занимает девятую строчку в списке миллиардеров Forbes.

К слову, Мукеш является владельцем компании Reliance Industries Limited (RIL), занимающейся добычей нефти и газа, ежегодный оборот которой составляет 104 миллиарда долларов.

Состояние самого Мукеша оценивают в 111 миллиардов долларов.