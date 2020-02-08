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В аеропорту Запоріжжя сталася бійка, є постраждала

Новини » Суспільство     08.02.2020 - 14:57
В аеропорту Запоріжжя сталася бійка, є постраждала
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Бійка сталася через затримку видачі багажу

В аеропорту Запоріжжя вранці 7 лютого сімейна пара влаштувала бійку з співробітниками Державної прикордонної служби України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПС.

Повідомляється, що інцидент стався через затримку видачі багажу. Подружня пара самостійно хотіла розвантажити свої валізи. При цьому прикордонники відзначили, що пара, ймовірно, знаходилася в стані алкогольного сп'яніння.

"На зауваження прикордонного наряду за дотримання режиму в пункті пропуску, пасажирка обурилася і вдарила по обличчю інспекторку прикордонної служби. Від удару приктордонниця впала і вдарилася об стійку видачі багажу. Її чоловік на зауваження співробітників Держприкордонслужби також реагував агресивно і намагався чинити опір", - повідомили у ДПС.

Співробітницю прикордонної служби було госпіталізовано. Також вона звернулася в поліцію у зв'язку з отриманням тілесних ушкоджень.

Щодо пасажирів були складені адміністративні протоколи за ст. 185-10 Адміністративного кодексу України (за злісну непокору законним вимогам правоохоронців).

Раніше РБК-Україна писало, що на сесії Вишгородської міськради сталася бійка за участю депутата та місцевого жителя. Один з учасників проніс пістолет і ніж розкладний.

Також повідомлялося, що в одному з ресторанів Києва в Печерському районі сталася бійка за участю народного депутата Іллі Ківи. Нардеп звернувся із заявою про отримання тілесних ушкоджень.

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