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В аеропорту Амстердама в українця відібрали трирічну дочку: подробиці

STYLERПодії    21.01.2020 - 11:03
В аеропорту Амстердама в українця відібрали трирічну дочку: подробиці
В аеропорту Амстердама українця затримали і відібрали дочку (колаж: РБК-Україна)

Українець залишився без дочки і був затриманий відразу ж після приземлення в Амстердамі

В аеропорту столиці Нідерландів Амстердама затримали 47-річного громадянина України. Чоловіка звинувачують у жорстокому поводженні зі своєю трирічною дочкою, дівчинку у горе-батька забрали. Про це повідомила нідерландська поліція в мережі Facebook.

Інцидент стався в аеропорту "Схіпхол". Українець був затриманий правоохоронцями відразу ж після приземлення рейсу з Бразилії.

"Цим ранком Королівська жандармерія Схіпхола заарештувала людину за погане поводження з його дочкою. 47-річний чоловік з України підозрюється в жорстокому поводженні з дочкою на борту літака. Чоловік був заарештований після прибуття літака з Бразилії", - сказано в повідомленні.

Після того, як горе-батька взяли під варту, трирічну дівчинку відправили в установу по захисту дітей до з'ясування всіх обставин.

В аеропорту Амстердама в українця відібрали трирічну дочку: подробиці

В аеропорту Амстердама українця затримали і відібрали дочку (скрін: facebook.com/KoninklijkeMarechausseeOfficieel)

Раніше ми писали, що київські правоохоронці викрили нелегальний дитячий садок, який працював у приватному будинку в Києві. Під час обшуку там виявили одинадцять дітей, які містилися в неналежних умовах з сторонніми особами, які не мають на це дозволу.

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