Грози і різке похолодання: яким областям не пощастить з погодою

Погода в Україні 21 травня (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні у вівторок почне погіршуватися

Погода в Україні у вівторок, 21 травня, засмутить жителів більшості областей України дощами, грозами і раптовим похолоданням. Про це повідомляють синоптики Українського гідрометцентру.

До речі, раніше про похолодання з вівторка попередила і синоптик Наталка Діденко. Вона порадила дістати з шафи теплий одяг.

Мешканці західних областей продовжать мокнути під дощами та грозами, також буде накрапувати в Київській, Чернігівській, Одеській областях і в центральній Україні.

До того ж всій по країні задме досить сильний південно-західний вітер. Його інтенсивність складе від 7 до 12 метрів за секунду.

Погода в Україні 21 травня - синоптики попередили про похолодання (фото: РБК-Україна)

Нічна температура повітря також знизиться - на Заході від +10 до +13, на Сході буде +8... +10 градусів, на Півночі від +11 до +14 вище нуля. Трохи тепліше вночі буде в Центрі і на Півдні - від +13 до +16 градусів.

Вдень найхолодніше буде на Заході - тут стовпчики термометрів покажуть від +16 до +20 градусів, на решті частини країни повітря вдень прогріється від +21 до +25 градусів.

Накрапувати завтра буде і в столиці. Дещо похолодає - до +23... +25 градусів, буде задувати поривчастий вітер.

Погода в Україні 21 травня - синоптики попередили про похолодання (фото: meteo.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що в Житомирській області місцеві жителі зафіксували на фото і відео крупний град, що випав у Новоград-Волинському і торнадо, який пройшовся відразу по декількох селах і завдав шкоди багатьом домогосподарствам.

До речі, ураган зніс 100 гектарів дерев під Житомиром. Смерч, який пронісся через Новоград-Волинський, Ємільчине і Городницю, нещадно понівечив ліс.