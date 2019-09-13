Дощі і похолодання до +6: які області постраждають від негоди на вихідних

Погода в Україні найближчими вихідними 14 і 15 вересня нагадає жителям країни, що на дворі осінь не тільки на календарі. Згідно з даними Українського гідрометцентру, вже завтра суттєво похолодає, а в деяких регіонах будуть дощі.

Так, завтра все ще тепло буде в південних, східних областях, а також на Дніпропетровщині - від +24 до +28 градусів, найближчої ночі +12... +17 (крім Луганщини - від +10 до +12).

А в Харківській та Дніпропетровській області дощитиме. Опади очікуються також в центральних областях та на Сумщині.

На інших територіях температура повітря суттєво знизиться, але опади малоймовірні.

В західних, центральних і північних областях завтра вдень від +19 до +23 градусів. Вночі від +10 до +15 за Цельсієм.

У Києві в суботу, 14 вересня, буде хмарно. Температура повітря знизиться до +20... +22 градусів. Найближчої ночі - від +13 до +15 градусів.

Погода в Україні 14 вересня (фото: meteo.gov.ua)

А в неділю, 15 вересня, нічна температура знизиться подекуди до +6 градусів, вдень в деяких областях буде +15 тепла.

Незважаючи на похолодання, опади у цей день не передбачаються. Малохмарно.

У західних, центральних, східних і північних областях від +15 до +21 вдень (найхолодніше на Сумщині - від +15 до +17). Вночі від +6 до +10 градусів.

На Півдні все ще будуть залишки тепла - від +21 до +24 градусів. Вночі +10... +14.

У Києві в неділю, 15 вересня, очікується малохмарна суха погода з температурою +16... +18, вдень і +8... +10 вночі.

Погода в Україні 15 вересня (фото: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики розповіли українцям, яка осінь очікується в 2019 році.

Також ми писали, що відомий український астролог пророкує ранню зиму і холодну сніжну осінь в Україні.