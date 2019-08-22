Дощі, грози та шквали: де в Україні буде лютувати погода (карта)

Погода в Україні у п'ятницю, 23 серпня, буде теплою і комфортною для жителів деяких областей, у той же час велика частина українців все ще буде страждати від спеки, а подекуди пронесеться грозова стихія. Про це свідчить інформація сайту Українського гідрометцентру.

Так, на Закарпатті синоптики прогнозують грози, дощі та пориви вітру, при цьому в області буде спекотно - від +29 до +31. На інших територіях країни - без опадів.

На решті частини західного регіону - приємні +23... +27, по небу будуть пробігати хмарки, буде сухо.

Погода в Україні 23 серпня (колаж: РБК-Україна)

У північних областях буде від +24 до +26 тепла, опади не передбачаються.

У Черкаській, Полтавській і Харківській областях - від +28 до +30 за Цельсієм.

На решті частини Центру, а також на Півдні та Сході завтра збережеться спека - стовпчики термометрів покажуть від +29 до +34 градусів.

Майже по всій Україні вітер буде середньої інтенсивності - від 5-10 метрів в секунду, хіба-що в грозових регіонах очікуються пориви.

У Києві найближчої ночі +15... +17, вдень від +24 до +26, опади не передбачаються.

Погода в Україні 23 серпня (фото: meteo.gov.ua)

До речі, нещодавно сусід врятував від загибелі молоду сім'ю під час сходу селю в селі в Білгород-Дністровському районі Одеської області.

Нагадаємо, на Японію обрушився тайфун "Корса". Вітер швидкістю 35 метрів в секунду перевертав рухомі автомобілі, а об узбережжі билися шестиметрові хвилі. У мережі публікують шокуючі відео стихійного лиха.

Раніше ми публікували відео чудесного порятунку чоловіка, який ухилився від падаючого дерева під час урагану в Києві.