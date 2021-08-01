Дощі з грозами: синоптики розповіли, де буде негода в перший тиждень серпня

Погода в Україні на новому тижні буде місцями дощовою і з грозами. При цьому в різні дні опади очікуються по всій території нашої країни.

Сьогодні, 1 серпня, дощі з грозами очікуються в західних областях, а також частково на півночі України. Попри опади все ж буде жарко. Нижче +27 градусів не буде.

У Києві дощі та +29+31. На решті частини території без опадів.

Погода в Україні 1 серпня (погодна карта: meteo.gov.ua)

Понеділок, 2 серпня

Новий робочий тиждень почнеться з дощів, які вже торкнуться не тільки західні регіони, а й центральні області. Але якщо в центрі, на півночі, сході та півдні буде жарко, то в західній частині температура знизиться до +24+26.

У Києві також дощ і +27+29.

Погода в Україні 2 серпня (погодна карта: meteo.gov.ua)

Вівторок, 3 серпня

У вівторок дощі вже покинуть західні і північні області і перейдуть на центр, схід і південь. При цьому в західній частині хоч опадів і не буде, але температура ще трохи знизиться - до +23+25.

У Києві без дощу і повітря теж стане більш свіже +25+27.

Погода в Україні 3 серпня (погодна карта: meteo.gov.ua)

Середа, 4 серпня

Дощі з грозами знову повернуться в західні регіони. При цьому температура повітря знизиться до +22+24. В іншій частині країни без опадів.

У Києві сонячно і +24+26.

Погода в Україні 4 серпня (погодна карта: meteo.gov.ua)

Четвер, 5 серпня

Дощі триватимуть в західних регіонах, а також в частині центральних і південних областей, включаючи Одеську і Миколаївську області.

У Києві також опади і +24+26.

Погода в Україні 5 серпня (погодна карта: meteo.gov.ua)