Дожди с грозами: синоптики рассказали, где будет непогода в первой неделе августа

Погода в Украине на новой неделе будет местами дождливой и с грозами. При этом в разные дни осадки ожидаются по всей территории нашей страны.

Сегодня, 1 августа, дожди с грозами ожидаются в западных областях, а также частично на севере Украины. Несмотря на осадки все равно будет жарко. Ниже +27 градусов не будет.

В Киеве дожди и +29+31. На остальной части территории без осадков.

Погода в Украине 1 августа (погодная карта: meteo.gov.ua)

Понедельник, 2 августа

Новая рабочая неделя начнется с дождей, которые уже затронут не только западные регионы, но и центральные области. Но если в центре, на севере, востоке и юге будет жарко, то в западной части температура снизится до +24+26.

В Киеве также дождь и +27+29.

Погода в Украине 2 августа (погодная карта: meteo.gov.ua)

Вторник, 3 августа

Во вторник дожди уже покинут западные и северные области и перейдут на центр, восток и юг. При этом в западной части хоть осадков и не будет, но температура еще немного снизится - до +23+25.

В Киеве без дождя и воздух тоже станет свежее +25+27.

Погода в Украине 3 августа (погодная карта: meteo.gov.ua)

Среда, 4 августа

Дожди с грозами снова вернутся в западные регионы. При этом температура воздуха снизится до +22+24. В остальной части страны без осадков.

В Киеве солнечно и +24+26.

Погода в Украине 4 августа (погодная карта: meteo.gov.ua)

Четверг, 5 августа

Дожди продолжаться в западных регионах, а также в части центральных и южных областей, включая Одесскую и Николаевскую области.

В Киеве также осадки и +24+26.

Погода в Украине 5 августа (погодная карта: meteo.gov.ua)