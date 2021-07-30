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Чи перетвориться український клімат на "тропіки" влітку: синоптик дала чітку відповідь

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П'ятниця 30 липня 2021 18:03
Чи перетвориться український клімат на "тропіки" влітку: синоптик дала чітку відповідь Синоптик розповіла про зміни клімату в Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Клімат України найближчим часом не перетвориться на тропічний, а спека в липні - це закономірне явище.

Про це в інтерв'ю "Фактам" розповіла синоптик Наталка Діденко.

Є різниця між кліматом і погодою

"Між синоптиками й кліматологами, звичайно, дуже багато спільного. Однак чітко потрібно розрізняти поняття "клімат" і "погода". Клімат-сукупність таких характеристик, як постійна тривалість температури повітря, Кількість опадів за великий історичний період тощо. До слова, мова може йти про століття або більше", - розповіла експерт.

Діденко зазначила, що погода - це щоденний стан атмосфери над певною територією. Але говорити про те, що клімат України змінюється ще дуже рано.

"Кліматологи кажуть - клімат в Україні змінюється. Я поважаю їх думки і дослідження, адже вони вчені, приходять до певних висновків. Хоча зараз така модна тенденція говорити про зміну клімату через діяльність людини. В такому випадку людина, як завжди, виявляється занадто самовпевненим. Річ у тому, що погода і клімат залежать від сонячної діяльності й космічні зміни дійсно впливають на клімат всієї земної кулі. Звичайно, людина псує навколишнє середовище, губить екологію. Тобто багатьма своїми діями негативно впливає на стан атмосфери, але не настільки, щоб у космічних масштабах змінювати Клімат", - вважає синоптик.

Тропіки Україні не "світять"

На думку Наталки, стверджувати, що Україна перетворюється на тропіки ми не можемо.

"Поживемо - побачимо. Можливо, через 500 років хтось у когось буде брати інтерв'ю і вони про це поговорять. Розумієте, такі кардинальні історичні зміни, звичайно, можуть прогнозуватися, але стверджувати, що буде саме так, не впевнена, що можемо", - резюмувала експерт.

Нагадаємо, що людство в найближчі десятиліття зіткнеться з новими рекордами температур, а періоди аномальної спеки стануть більш інтенсивними і тривалими.

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