"Длинные нити, торчащие из кожи": 6 интересных фактов о волосах, которые никто не знает
Волосы - главное украшение человек, ведь именно они придают ему уверенности. Дерматолог собрала неожиданные факты о волосах, о которых многие даже не слышали.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу дерматолога Виктории Ахтарнии.
На теле человека миллионы волос
От 80 000 до 150 000 волос находятся только на голове, известное как "основное".
У блондинов больше волос (примерно 150 000), чем у людей с рыжими цветом (90 000), с коричневым и черным в промежутке от 110 000 до 100 000.
Врач отметила, что количество отдельных волосяных фолликулов формируется еще до рождения и не меняется в течение жизни.
Волос выдерживает 100 г веса
Интересно то, что один волос может выдержать до 100 г веса, прежде чем сломается.
Волосы очень эластичные, поэтому неповрежденные могут растянуться примерно на 60%. Если волосы повреждены, они могут гораздо легче ломаться.
Растет на 96% поверхностях кожи
Волосы способны расти примерно на 96% поверхности кожи человека. Только руки, губы, подошвы ног, ногти на руках и ногах совершенно безволосые.
"Волосы - это, по сути, длинные белковые нити, торчащие из кожи. Они на 95% состоят из белков кератина, как наши ногти", - добавила дерматолог.
Человек теряет в среднем от 70 до 100 волос в день и это абсолютно нормально.
В теплое время волосы растут быстрее
Когда тепло, то волосы растут быстрее, а ночью вообще не растут.
В любой момент времени около 90% волос человека находятся в фазе роста. На голове растут несколько лет и могут достигать длины более 1 метра.
"Сэ Цюпин (Китай) попала в Книгу рекордов Гиннеса с длиной волос 5,62 метра. Она отращивала волосы 31 год. Такой же длины была борода Ганса Н. Лангсета (Норвегия). В 1927 году его волосы на лице были 5,33. На момент измерения он был мертв", - говорится в сообщении.
Ресницы и брови растут только определенное количество дней
Ресницы и брови растут от 100 до 150 дней, то есть имеют короткий анаген. Потому они остаются короткими. То же касается волос в ушах и носу.
Стрижки не влияют на рост волос
Многие считают, что могут ускорить рост волос на голове, регулярно подстригаясь. Однако это ничего не меняет и никак не влияет на рост.
Какими бы тонкими ни были волосяные фолликулы, на самом деле в каждом из них есть маленькая мышца. Она способна выпрямить волосы.
Когда человек попадает в шокирующую ситуацию и у вас "встают дыбом волосы" или появляются муравьи по коже, то это через тысячи мини-мышц.
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