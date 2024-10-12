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"Довгі нитки, які стирчать зі шкіри": 6 цікавих фактів про волосся, які ніхто не знає

Субота 12 жовтня 2024 16:02
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"Довгі нитки, які стирчать зі шкіри": 6 цікавих фактів про волосся, які ніхто не знає 6 фактів про волосся, про які мало хто знає (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Вікторія Ахтарнія

Волосся - головна прикраса людина, адже саме воно надає їй впевненості. Дерматолог зібрала неочікувані факти про волосся, про які багато хто навіть не чув.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дерматолога Вікторії Ахтарнії.

На тілі людини мільйони волосин

Від 80 000 до 150 000 волосин знаходяться тільки на голові, відоме як "основне".

У блондинів більше волосся (приблизно 150 000), ніж у людей з рудим кольором (90 000), з коричневим і чорним у проміжку від 110 000 до 100 000.

Лікар зазначила, що кількість окремих волосяних фолікулів формується ще до народження і не змінюється протягом життя.

Волосина витримує 100 г ваги

Цікаво те, що одна волосина може витримати до 100 г ваги, перш ніж зламається.

Волосся дуже еластичне, тому непошкоджене може розтягнутися приблизно на 60%. Якщо волосся пошкоджене, воно може набагато легше ламатися.

Росте на 96% поверхнях шкіри

Волосся здатне рости приблизно на 96% поверхні шкіри людини. Тільки руки, губи, підошви ніг, нігті на руках і ногах абсолютно безволосі.

"Волосся - це, по суті, довгі білкові нитки, які стирчать зі шкіри. Вони на 95% складаються з білків кератину, як наші нігті", - додала дерматолог.

Людина втрачає в середньому від 70 до 100 волосин на день і це абсолютно нормально.

В теплу пору волосся росте швидше

Коли тепло, то волосся росте швидше, а вночі взагалі не росте.

У будь-який момент часу близько 90% волосся людини перебувають у фазі росту. На голові росте кілька років і може досягати довжини понад 1 метра.

"Се Цюпін (Китай) потрапила до Книги рекордів Гіннеса з довжиною волосся 5,62 метра. Вона відрощувала волосся 31 рік. Такої ж довжини була борода Ганса Н. Лангсета (Норвегія). У 1927 році його волосся на обличчі було 5,33 метра. На момент вимірювання він був мертвий", - йдеться у повідомленні.

Вії та брови ростуть лише певну кількість днів

Вії та брови ростуть від 100 до 150 днів, тобто мають короткий анаген. Тому вони залишаються короткими. Те ж саме стосується волосся у вухах і носі.

Стрижки не впливають на ріст волосся

Багато хто вважає, що може прискорити ріст волосся на голові, регулярно стрижучись. Однак, це нічого не змінює і ніяк не впливає на зростання.

Якими б тонкими не були волосяні фолікули, насправді в кожному з них є маленький м’яз. Він здатний випрямити волосся.

Коли людина потрапляє в шокуючу ситуацію і у вас "стає дибки волосся" або з’являються мурашки по шкірі, то це через тисячі міні-м’язів.

Раніше ми повідомляли про 7 продуктів, які зроблять ваше волосся супер-блискучим.

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