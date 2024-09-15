Все девушки мечтают о пышной густой шевелюре. К сожалению, иметь хорошие густые здоровые волосы даны не каждому. Трихолог рассказала, действительно ли можно увеличить густоту волос.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу трихолога Юлии Дудий.

Можно ли увеличить плотность

По словам эксперта, теоретически это можно сделать, если вы потеряли плотность не дольше 2-3 лет назад.

Потому что если вам 40 лет и вы хотите плотность такую как в 20 лет, то ничего сделать не получится.

Также, если у вас всегда были тонкие волосы, то можно улучшить их состояние, но у генетики можно "отвоевать" 10-20%.

"Не нужно рассчитывать на какую-нибудь волшебную таблетку, которая вам поможет вам иметь классные волосы", - добавила трихолог.

Что замедляет рост волос

Определенные факторы могут замедлять рост волос и способствовать меньшей плотности. В целом следует учесть:

генетика и возраст. Средняя скорость роста волос в месяц - 1,5 см, если они растут медленнее, это может быть причиной наследственности

неправильное питание - жирная пища, недостаточное количество витаминов и минералов, чрезмерное употребление алкоголя и табака

интенсивная термообработка феном и утюгами наносят вред волосам

использование синтетических средств для мытья и ухода за волосами. Следует обращать внимание на состав шампуней и масок

Чего не должно быть в средствах

Чтобы действительно улучшить густоту волос и при этом не потратить большую сумму, не нанести непоправимый вред организму, лучше отдавать предпочтение средствам на основе растительных компонентов, в составе которых отсутствуют:

силиконы

парабены

парафины

парфюмерные ароматы

консерванты

животные жиры

красители химического происхождения

Медленный рост волос, его истощенность, ломкость - все это является следствием нарушения обменных процессов, в результате которого луковицы не получают достаточного количества питательных веществ.