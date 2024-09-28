Здоровые и блестящие волосы - это мечта многих украинцев. Очень важно соблюдать правильное питание для красивой шевелюры. В этом вам помогут продукты питания, доступные в украинских магазинах.

Какие 7 продуктов которые сделают ваши волосы супер-блестящими - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Семь продуктов для блеска волос

В ежедневный рацион обязательно нужно включать продукты, непосредственно влияющие на состояние волос. Наша шевелюра требует большое количество витаминов: А, В, Е, С, F, PP, железо, кальций, магний, селен, цинк, йод, сера, протеин и другие. И недостаток любого из них приводит к выпадению волос, ломкости, тусклости, сечению, перхоти, избыточной жирности или сухости.

Скумбрия

Жирная рыба, такая как лосось, сельдь и скумбрия, содержит питательные вещества, способствующие росту волос.

В 100 г этой рыбы содержится до половины суточной нормы потребления белка. Жирные кислоты "Омега-3" нормализуют уровень холестерина. Благодаря витамину В12 на клеточном уровне повышается потребление кислорода. Витамин А способствует росту и регенерации кожи. Более того, скумбрия считается самой полезной из рыб для организма.

Авокадо

Это отличный источник полезных жиров, витаминов E и D. Масло авокадо питает волосы, увлажняет их и придает блеск. Можно использовать в качестве маски для волос или добавлять в салаты.

Яйца

Богатые белком и витаминами, яйца являются отличным средством для укрепления волос. Маски из яиц помогают придать волосам блеск и упругость.

Семена чиа

Богатые омега-3 жирными кислотами, семена чиа способствуют здоровью волос, делая его блестящими. Поскольку семена чиа содержат большое количество клетчатки, белка и омега-3 жирных кислот, регулярное потребление этих семян может снизить риск сердечных заболеваний. Они поддерживают нормальную работу сердца.

Сыр тофу

Соевый творог содержит полезные растительные жиры, включая линолевую кислоту, что помогает снизить уровень холестерина в крови. Уровень углеводов в тофу относительно невысок, но он все еще содержит небольшое количество углеводов. Тофу богат минералы, такие как кальций, железо, магний и фосфор.

Брокколи

Масло семян брокколи называют природным силиконом. Они придают волосам блеск и улучшают его структуру. Жирные кислоты обеспечивают длительное увлажнение и легкое расчесывание. Масло брокколи эффективно решает проблему секущихся кончиков, разглаживает непослушные локоны и бережно заботится о здоровье волос.

Орехи

Не забывайте, что миндаль, грецкие орехи и фисташки содержат здоровые жиры, которые увлажняют волосы и поддерживают их блеск.