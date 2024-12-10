Как носить юбку с колготками зимой: 6 стильных сочетаний на вечеринку и каждый день

В зимнем гардеробе каждой модницы должны быть не только удобные джинсы, теплые брюки и легинсы из эко-кожи, но и юбки. Тем более что в декабре начинается сезон зимних праздников и корпоративов, на которые можно придумать интересный образ с юбкой и цветными колготками.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как в зимнем сезоне носить юбки, чтобы выглядеть стильно и при этом не замерзнуть.

Юбка-комбинация + полупрозрачные колготки + водолазка + обувь на каблуке

Для зимы лучше выбирать колготки средней или высокой плотности (50-100 ден), чтобы они хорошо защищали от холода. Черные колготки - классический выбор, но можно попробовать темно-серые или бордовые для разнообразия.

Для повседневного образа можно подобрать классическое сочетание: черная юбка и колготки такого же оттенка. Дополните лук гольфом-водолазкой контрастного оттенка и обувью на высоких каблуках.

Черные колготки - вечная классика (фото: instagram.com/sylviemus_)

Бордовый свитер + серая юбка + темно-серые колготки + бордовая обувь

Сочетание серых колготок и бордового свитера может создать стильный и уютный зимний образ. Бордовый свитер можно выбрать как облегающий, так и в стиле оверсайз. Отлично будет смотреться с высоким воротом или с крупной вязкой.

Для зимних луков можно присмотреть короткую юбку серого оттенка и колготки более насыщенного. Сверху накиньте длинное пальто.

Образ на праздник (фото: instagram.com/juliesfi)

Плиссированная мини-юбка + полупрозрачные колготки + сапоги + шуба из эко-меха

Юбка плиссе и колготки - отличное сочетание для зимних и осенних образов, которое добавляет легкости и элегантности. Черные или темно-серые колготки средней плотности (50-60 ден) идеально подойдут для осенне-зимнего периода. Если хотите добавить интересный акцент, выбирайте колготки с легким узором (например, клетка, горошек или сетка).

Надевайте короткую юбку, колготки, тонкий гольф-водолазку и кардиган на пуговицах. Дополните образ высокими жокейскими сапогами и шубой из искусственного меха.

Образ с юбкой плиссе (фото: instagram.com/nnennaechem)

Юбка с леопардовым принтом + колготки + черный топ + обувь с острым носком

Короткая юбка с леопардовым принтом - отличный вариант для вечеринки или корпоратива с коллегами. Под нее лучше всего подходят черные матовые колготки или колготки с легким рисунком (например, сетка или полоски).

Сочетайте с однотонным свитером или блузкой (черного или нейтрального цвета), чтобы сбалансировать яркий принт юбки. Также можно добавить строгий пиджак или кожаную куртку.

Юбка с принтом лео и колготки (фото: instagram.com/annelauremais)

Мини-юбка + прозрачные колготки + байкерские ботинки + куртка из овчины

Байкерские сапоги и юбка - еще одно сочетание, которое точно выделит вас из серой толпы. Можно подобрать теплую юбку из твида или же обратить внимание на модель из кожи или искусственной кожи.

Дополните лук полупрозрачными колготками и белыми гетрами, а сверху накиньте модную куртку из овчины.

Юбка и байкерские сапоги (фото: instagram.com/tia_dewitt)