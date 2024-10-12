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Как носить total denim в этом сезоне: Даша Квиткова показала стильный образ

Суббота 12 октября 2024 17:41
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Как носить total denim в этом сезоне: Даша Квиткова показала стильный образ Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Катерина Собкова

Известная блогерша Даша Квиткова часто экспериментирует с образами и стилем. Этой осенью она уже удивляла кардинальной сменой прически - для одной из фотосессий бывшая жена Никиты Добрынина предстала с короткой стрижкой. А недавно удивила фолловеров стильных образом в total denim look.

РБК-Украина (проект Styler) решил подробнее рассказать, что это такое и как носить такие луки осенью 2024 года.

Что известно о тренде total denim

Total denim look в 2024 году считается одним из трендов. Стилизовать можно рубашки и куртки с джинсами и юбками, но нужно стараться выбирать деним в одной цветовой гамме, чтобы добиться привлекательного эффекта.

Хорошо выглядит total denim look в светло-голубом, сером и темно-синем оттенке, который еще называют "сырым" денимом - raw denim. Также это могут быть классические черные и белые цвета.

Как носить total denim в этом сезоне: Даша Квиткова показала стильный образ

Тотал деним в тренде (коллаж: РБК-Украина)

Как носит total denim Даша Квиткова

Как и многие украинские инфлюэнсеры, Даша Квиткова имеет свой собственный стиль и старается следовать модным трендам. Она часто делится со своими подписчиками в соцсети Instagram снимками как в повседневных и стритстайл луках, так и образами со съемок и различных мероприятий.

Как носить total denim в этом сезоне: Даша Квиткова показала стильный образ

Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Недавно она поделилась в своем блоге интересным образом в стиле total denim look. Для фото она выбрала серую удлиненную рубашку из денима, которую дополнила черным ремнем известного бренда. Таким образом знаменитость подчеркнула линию талии.

В тон к рубашке она подобрала слегка расклешенные джинсы с прорезями. Такой эффект состаренных джинсов добавил образу меньше официоза.

Знаменитость завершила лук туфлями с острыми носками на высоких каблуках.

Как носить total denim в этом сезоне: Даша Квиткова показала стильный образКак носить total denim в этом сезоне: Даша Квиткова показала стильный образ

Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)

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