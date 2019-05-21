Зеленський планує внести закон про вибори як невідкладний, - Богдан

Фото: Андрій Богдан (РБК-Україна)

Текст законопроекту буде готовий в 7:00 22 травня, заявив глава Адміністрації президента

Законопроект про внесення змін у закон "Про вибори народних депутатів" може бути внесений до парламенту президентом як невідкладний. Про це заявив новопризначений глава Адміністрації президента Андрій Богдан в ефірі "112 Україна".

За його словами, текст законопроекту буде готовий о 7:00 22 травня.

"Цей законопроект схвалюється міжнародним співтовариством і зараз він доопрацьовується спільно з працівниками Верховної ради та АП. Десь о 7:00 ранку у нас вже буде текст. Ми будемо узгоджувати з головою ВР шлях його подання: як невідкладний від президента, чи, можливо, підписаний всіма лідерами фракцій і внесений на розгляд парламенту завтра вранці", - заявив Богдан.

За його словами, в АП сподіваються знайти достатньо голосів за законопроект.

"Чи будуть голоси під цей законопроект велике питання, однак у нас є оптимізм. Є проблеми з явкою, і є проблеми з думкою мажоритарних депутатів, які хочуть обратися по своїх округах. Вони не завжди будуть керуватися думкою лідерів фракцій або лідерів партій. Зміни в діючий закон за спільною згодою голів фракцій і чинного президента будуть стосуватися саме виключення з тексту закону норм, що регламентують мажоритарну систему в однопартійну... та норму закону, яка зменшує прохідний бар'єр до 3%. Це компроміс, який досягнуто", - додав Богдан.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної ради Андрія Парубія з проханням про скликання 22 травня позачергового засідання парламенту для розгляду змін до закону про вибори нардепів. У свою чергу Парубій підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту на 22 травня

21 травня Зеленський під час консультацій про розпуск парламенту запропонував внести зміни в закон про вибори народних депутатів. Зокрема, першою поправкою є скасування мажоритарної системи, за якою зараз обирається половина парламенту.