Коли можуть відбутися дострокові парламентські вибори: дата

Ілюстративне фото (president.gov.ua)

Позачергові вибори повинні відбутися в період 60 днів після публікації рішення про розпуск парламенту

Парламентські вибори 2019 в Україні пройдуть достроково. На церемонії інавгурації президент Володимир Зеленський оголосив про розпуск Верховної ради VIII скликання. Докладніше про те, коли відбудуться позачергові вибори до парламенту - в матеріалі РБК-Україна.

Вибори у Верховну раду 2019: дата

Під час виступу в залі парламенту 20 травня, відразу ж після вступу в повноваження, новий глава держави заявив про те, що розпускає Раду.

У відповідності зі ст. 77 Конституції України, у разі дострокового припинення повноважень Верховної ради, позачергові вибори повинні відбутися в період 60 днів після публікації рішення про розпуск парламенту.

Таким чином, дата виборів у Верховну раду IX скликання може бути призначена на 14 липня 2019 року. Це відбудеться в тому разі, якщо відповідний указ буде підписаний Зеленським 20 травня. І вже з наступного дня в Україні стартує виборчий процес. Якщо ж указ буде опублікований 21 травня, то вибори в Раду можуть відбутися 21 липня.

Згідно Конституції, президент має право розпуску Верховної ради і призначення позачергових виборів, не пізніше, ніж за півроку до закінчення її законних повноважень (парламент 8-го скликання почав свою роботу 27 листопада 2014 року, тобто останній можливий термін розпуску був 27 травня 2019 року).

Варто відзначити, що за законодавством, чергові вибори в парламент України повинні були відбутися восени 2019 року - в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень парламенту. Однак, у зв'язку із заявою новообраного президента, вибори в Раду відбудуться вже через два місяці.

Прийняття рішення про розпуск ВР передував і розпад парламентської більшості з виходом з коаліції фракції "Народний фронт". 17 травня спікер парламенту Андрій Парубій повідомив про припинення діяльності коаліції фракцій "Європейська Україна".

Парламентські вибори в Україні

Верховна рада України є законодавчим органом влади, до складу якого входять 450 народних депутатів, які обираються шляхом загального таємного голосування громадян.

Вибори у парламент проходять кожні п'ять років за змішаною пропорційно-мажоритарною системою. Половина депутатів обирається в багатомандатному виборчому окрузі за списками від партій, ще половина - за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних округах.

З моменту отримання незалежності, парламентські вибори в Україні проходили 7 разів.

Попередні вибори у Верховну раду в 2014 році також були достроковими. Приводом до їх проведення став розпад коаліції. 24 серпня 2014 року, президент Петро Порошенко оголосив про припинення повноважень парламенту і проведення позачергових виборів 26 жовтня.

У виборах брало участь 29 політичних партій. Явка виборців виявилася рекордно низькою і становила 52,42%.

За підсумками голосування, до Верховної ради пройшли 6 партій, що подолали 5% бар'єр голосів виборців:

"Народний фронт" на чолі з Арсенієм Яценюком (22,14% голосів і 82 місця в парламенті)

Блок Петра Порошенка на чолі з Юрієм Луценком (21,82% і 132 місця)

"Самопоміч" на чолі з Андрієм Садовим (10,97% і 33 місця)

"Опозиційний блок" на чолі з Юрієм Бойко (9,43% і 29 місць)

Радикальна партія на чолі з Олегом Ляшком (7,44% і 22 місця)

"Батьківщина" на чолі з Юлією Тимошенко (5,68% і 19 місць)

У перший день роботи парламенту VIII скликання (27 листопада 2014 року) була створена коаліція "Європейська Україна", до складу якої увійшли 302 депутати з фракцій "Народний фронт", БПП, "Самопоміч", Радикальна партія, "Батьківщина".