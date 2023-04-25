"Подаем и млеем": Клопотенко представил рецепт потрясающих оладий

Если вы любите оладьи из кабачков - вам этот рецепт точно придется по душе. В составе не будет кабачков, но будет капуста и сыр, которые не оставят вас равнодушными.

Простым и вкусным рецептом поделился известный кулинар и ресторатор Евгений Клопотенко в Instagram.

"Если вы любите кабачковые оладьи так, что готовы есть их круглый год, то этот рецепт – именно для вас. Спойлер: кабачков здесь не будет. Но мы сделаем нечто похожее и не менее вкусное", - описал рецепт Клопотенко.

Как приготовить оладьи из капусты и сыра

Возьмите 300 г капусты ( можно и старую или молодую), мелко ее нашинкуйте, добавьте 1 натертую морковь.

Заправьте смесь 1 ч.л хрена, добавьте 3 яйца, 1 ст. л сметаны и 70 г муки. Натрите в эту смесь 1 пачку сыра (200 граммов).

Тягучесть сыра все сделает вкуснее (а еще, сыр придаст нам ту нежность, которой не хватает без кабачков). Далее выложите тесто на разогретую сковороду с маслом и жарьте оладьи до золотистой корочки с обеих сторон.

"Подаем с холодной сметаной, млеем от количества сыра и наслаждаемся", - резюмировал кулинар.