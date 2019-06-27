ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Дорогу встеляли пелюстками: на Закарпатті поховали потонулого в аквапарку хлопчика

STYLERПодії    27.06.2019 - 22:42
Дорогу встеляли пелюстками: на Закарпатті поховали потонулого в аквапарку хлопчика
Фото: колаж РБК-Україна

Дитина втопилася в аквапарку в Ужгороді серед білого дня, і ніхто не звернув увагу

Хлопчик потонув у басейні в аквапарку в Ужгороді, куди приїхав зі своєю тіткою на відпочинок. 27 червня на Закарпатті відбулися похорони загиблої 6-річної дитини, і церемонія прощання зібрало все село. Люди встеляли дорогу пелюстками квітів. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Жахлива трагедія сталася 25 червня і відразу викликала резонанс у суспільстві - як можна було не помітити потопаючу дитину в аквапарку серед білого дня, чому її відразу не відкачали, куди дивилися рятувальники? За словами власника закладу, вина за загибель хлопчика лежить на його 37-річній тітці, мовляв, вона відволіклася і не пильнувала за племінником. Жінка стверджує, що відвернулася буквально на хвилину...

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 КК "Вбивство" з позначкою "Нещасний випадок". Правоохоронці поки не розглядають питання щодо притягнення до відповідальності родичів загиблого, але ситуація розслідується.

 

Фото: скріншот

Глибина басейну для підлітків становить півтора метра. Момент, коли хлопчик став захлинатися, ніхто не помітив. На нього звернули увагу вже тоді, коли він був на дні басейну без руху.

Медик в закладі надав хлопцю першу медичну допомогу, потім його "швидкою" доправили до лікарні, але дитина була вже мертвою.

В самому аквапарку рятувальники є, але чи були вони у день НП - в адміністрації закладу не пояснили.

Зазначається, що на вході в аквапарк встановлений банер із написом: "Відповідальність за дітей несуть батьки, а не заклад". Юристи стверджують, що правила в Україні передбачають обов'язкову присутність в аквапарку рятувальника біля басейну.

За словами професійного рятувальника з Одеси, на відео з камер спостереження можна помітити "класичні" ознаки того, що людина тоне.

Відео: YouTube / ТСН

Як повідомлялося раніше, під Києвом у кар'єрі в селі Щербаки потонув священик зі своєю чотирирічною донькою.

Також ми писали про те, що під Києвом на атракціонах в Аквапарку ВишГора дитина отримала серйозну травму ніг, а серед персоналу комплексу відпочинку не знайшлося жодної людини, яка могла б допомогти дівчинці.

На Донбасі горе-батько тримав 6-річного сина на ланцюгу: шокуючі фото Вивезла помирати в лісі: нові деталі трагедії з українцем у Польщі
Новини України УжгородпохороныЗакарпатська областьтрагедияаквапаркпреступленияинцидентутопление
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся