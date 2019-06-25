Священик разом з маленькою дочкою потонув під Києвом: всі деталі і фото

Священик і його дочка потонули в кар'єрі під Києвом (колаж: РБК-Україна)

Чоловік пішов прогулятися по березі водойми разом з 4-річною донькою

Священик і його маленька дочка потонули в кар'єрі в селі Щербаки, неподалік від Білої Церкви Київської області. Про це у вівторок, 25 червня, повідомила прес-служба Національної поліції в області.

Відомо, що 58-річний чоловік з чотирирічною донькою поїхали на автомобілі до місцевого кар'єру, щоб забрати старшого сина, який там відпочивав з друзями.

Поки хлопець збирав речі, священик узяв дочку і вирішив з нею прогулятися по березі. Вони не поверталися протягом деякого часу, тоді хлопець вирушив на їх пошуки.

Син священнослужителя виявив його і сестричку у воді без ознак життя. Люди, які відпочивали неподалік, викликали "швидку" і витягли постраждалих. На жаль, було вже пізно - прибулим медикам залишилося лише констатувати смерть.

На місці НП працювали правоохоронці та водолази. Зараз експерти з'ясовують причини смерті і займаються пошуком і опитуванням свідків.

Священик і його дочка потонули в кар'єрі під Києвом (фото: kv.npu.gov.ua)

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