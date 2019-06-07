Персонал ховався: під Києвом дитина отримала травму на атракціонах

Дитина отримала травму на атракціонах (Колаж РБК-Україна)

На популярних атракціонах у Вишгороді відсутній медперсонал

Під Києвом, на атракціонах в Аквапарку Вишгора дитина отримала серйозну травму ніг, а серед персоналу комплексу відпочинку не знайшлося жодної людини, хто міг би допомогти дівчинці. Про інцидент розповіла мама постраждалої дитини Наталія Зверкова на своїй сторінці в Facebook.

Наталія Зверкова повідомила, що її дочка вирушила відпочивати на розрекламований водяній спуск на надувних кругах, який знаходиться у Вишгороді. З'ясувалося, що відвідувачам після спуску потрібно підніматися босоніж на підйомнику, який покритий щільною чорною гумою.

Дівчинка отримала сильні опіки і коли батьки зрозуміли, що потрібна термінова медична допомога, то з'ясувалося, що надати її на базі відпочинку нікому.

"Коли ми зрозуміли, що нам потрібна допомога і попросили нам її надати, з'ясувалося, що надавати її нікому. Більш того, весь персонал як ніби самоусунувся. Потім нам пояснювала касир-адміністратор (в одній особі), що вона викликала швидку. Медпрацівника на території немає. Навіть фельдшерських курсів немає ні у кого, хто б міг надати першу допомогу! І це на підприємстві з підвищеною травмонебезпекою. Отже, від нас всі ховаються, персонал один з-за одного визирає. Я в люті, вимагаю пояснити хоч щось, знайти аптечку, одночасно намагаюся викликати поліцію, голосно вимагаю когось із керівництва. І тут з'являється персонаж, який називає себе "господарем і директором", при цьому не називає імені і цікавиться навіщо нам поліція", - розповіла Зверкова.

Вона додала, що ніхто з присутніх не спробував запропонувати свою допомогу і дитині довелося майже півгодини чекати приїзду медиків, а за ними приїхала й поліція. У дівчинки діагностували термічний опік 1-2 ступеня на обох ступнях.

"Далі районна лікарня, травмпункт, налякана і заплакана дитина. Копія висновку з травмпункту до райвідділу поліції і поїхали виконувати призначення лікарів", - резюмувала жінка і порекомендувала не відвідувати комплекс Вишгору.

Дівчинка отримала опіки на розрекламованої водяній гірці у Вишгороді (facebook.com/zvyerkova)

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