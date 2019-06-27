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Дорогу устилали лепестками: на Закарпатье похоронили утонувшего в аквапарке мальчика

STYLERПроисшествия    27.06.2019 - 22:42
Дорогу устилали лепестками: на Закарпатье похоронили утонувшего в аквапарке мальчика
Фото: коллаж РБК-Украина

Ребенок утонул в аквапарке в Ужгороде средь бела дня, и никто не обратил внимание

Мальчик утонул в бассейне в аквапарке в Ужгороде, куда приехал со своей тетей на отдых. 27 июня на Закарпатье состоялись похороны погибшего 6-летнего ребенка, и церемония прощания собрало все село. Люди устилали дорогу лепестками цветов. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Страшная трагедия произошла 25 июня и сразу вызвала недоумение общественности - как можно было не заметить тонущего ребенка в аквапарке средь бела дня, почему его сразу не откачали, куда смотрели спасатели? По словам владелец заведения, вина за гибель малыша лежит на его 37-летней тете, мол, она отвлеклась и не уследила за племянником. Женщина утверждает, что отвернулась буквально на минуту...  

Полиция открыла уголовное производство по статье 115 УК "Убийство" с пометкой "Несчастный случай". Правоохранители пока не рассматривают вопрос относительно привлечения к ответственности родственников погибшего, но ситуация расследуется. 

 

Фото: скриншот

Глубина у бассейна для подростков составляет полтора метра. Момент, когла мальчик стал захлебываться, никто не заметил. На него обратили внимание уже тогда, когда он был на дне бассейна без движения. 

Медик в заведении оказал мальчику первую медицинскую помощь, затем его на "скорой" доставили в больницу, но ребенок был уже мертвым.

В самом аквапарке спасатели есть, но были ли они в день ЧП - в администрации заведения не объяснили. 

Отмечается, что на входе в аквапарк установлен баннер с надписью: "Ответственность за детей несут родители, а не заведение". Юристы утверждают, что правила в Украине предусматривают обязательное присутствие в аквапарке спасателя возле бассейна.

По словам профессионального спасателя из Одессы, на видео с камер наблюдения можно заметить "классические" признаки того, что человек тонет.  

 Видео: YouTube / ТСН

Как сообщалось ранее, под Киевом в карьере в селе Щербаки утонул священник со своей четырехлетней дочерью.

Также мы писали о том, что под Киевом на аттракционах в Аквапарке ВышГора ребенок получил серьезную травму ног, а среди персонала комплекса отдыха не нашлось ни одного человека, который мог бы помочь девочке. 

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