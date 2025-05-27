От Cyberpunk до Diablo. 7 игровых релизов, которые погубили ошибки в пиаре и маркетинге

Провалы в пиаре и маркетинге могут превратить самые ожидаемые игровые релизы в настоящие катастрофы. Даже крупные студии с громкими проектами не застрахованы от ошибок, которые обходятся им дорого - как по репутации, так и по финансам.

О семи играх, чьи релизы омрачились неудачными рекламными стратегиями, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт XDA Developers , специализирующийся на разработке программного обеспечения для мобильных устройств.

Star Wars Battlefront II (2017)

Игра Star Wars Battlefront II (2017) должна была стать хитом, но превратилась в один из крупнейших PR-скандалов в истории игровой индустрии.

Причиной стало агрессивное внедрение лутбоксов: ключевые персонажи вроде Дарта Вейдера оказывались заблокированы за длительным игровым прогрессом - если только игрок не платил реальные деньги. Попытка EA оправдать механику комментариями на Reddit привела к самому заминусованному комментарию в истории платформы.

Под давлением общественности и политиков, включая расследования в Бельгии и Нидерландах о возможных признаках азартных игр, EA была вынуждена срочно отключить микротранзакции и позже изменить всю модель монетизации.

Несмотря на то, что игра впоследствии улучшилась, ее запуск стал поворотным моментом для индустрии и поводом для пересмотра отношения к внутриигровым покупкам.

Star Wars Battlefront II (2017) (фото: XDA Developers)

Fallout 76 (2018)

В 2018 году Bethesda попыталась вывести культовую серию Fallout в онлайн, но вместо триумфа получила шквал критики. Fallout 76 вызвал споры еще до релиза - фанатов разделила идея многопользовательского режима, однако всех объединило разочарование: в игре не было NPC, а сюжет подавался через аудиозаписи.

Запуск оказался катастрофой: баги, нестабильная производительность и странный искусственный интеллект врагов лишь усугубили ситуацию. Особое негодование вызвало издание Power Armor Edition - вместо обещанной качественной сумки из холщовой ткани покупатели получили дешевый нейлоновый аналог.

Компенсация от разработчиков в виде 5 долларов внутриигровой валюты только усилила возмущение. Позже произошла утечка данных через систему поддержки.

Несмотря на обновления и расширения, Fallout 76 стал нарицательным примером неудачного запуска и плохой работы с аудиторией в эпоху live-сервисов.

Fallout 76 (2018) (фото: XDA Developers)

Diablo Immortal (2018)

В 2018 году фанаты серии Diablo с нетерпением ждали анонса новой номерной части на BlizzCon, но получили мобильную Diablo Immortal. Реакция зала была мгновенной - зрители освистали разработчиков, а один из фанатов спросил, не первоапрельская ли это шутка. Ответ ведущего разработчика Вайатта Ченга: "У вас что, нет телефонов?" - моментально стал вирусным мемом и символом разрыва между Blizzard и ее аудиторией.

Компания столкнулась с жесткой критикой за игнорирование интересов своей ключевой аудитории - ПК-геймеров. Обвинения в жадной монетизации и пренебрежении к франшизе охватили соцсети и форумы. Несмотря на коммерческий успех игры, репутационные потери Blizzard оказались значительными: недоверие фанатов сохранялось даже при анонсе Diablo IV.

Diablo Immortal (2018) (фото: XDA Developers)

Cyberpunk 2077 (2020)

Декабрь 2020 года должен был стать триумфом для студии CD Projekt Red, но выпуск Cyberpunk 2077 превратился в один из самых громких провалов в истории индустрии. Игра оказалась наполнена багами и работала крайне нестабильно, особенно на консолях - с частыми вылетами и падением FPS.

Пользователи чувствовали себя обманутыми: финальная версия значительно отличалась от ярких трейлеров, а рецензии на консольные версии до релиза почти не публиковались.

Реакция последовала незамедлительно: игроки массово требовали возврата денег, Sony убрала игру из своего онлайн-магазина, а против CD Projekt Red подали коллективные иски. Несмотря на последующие обновления и извинения разработчиков, имидж студии, ранее прославившейся The Witcher 3, серьезно пострадал.

Запуск Cyberpunk 2077 стал наглядным примером того, как завышенные ожидания и недоработанный продукт могут подорвать доверие даже к самым уважаемым разработчикам.

Cyberpunk 2077 (2020) (фото: XDA Developers)

No Man's Sky (2016)

Игра No Man’s Sky, вышедшая в 2016 году, была представлена как революционный проект с бесконечной вселенной, процедурной генерацией планет и многопользовательским режимом. Однако при запуске многие из обещанных функций, включая мультиплеер и разнообразные планеты, оказались либо сильно урезанными, либо вовсе отсутствовали.

Игроки обвинили разработчиков в обмане, рейтинг игры на Steam резко упал, а Британское агентство по стандартам рекламы инициировало расследование.

После шквала критики основатель студии Hello Games Шон Мюррей на долгое время ушел из публичного пространства. Несмотря на провальный старт, команда продолжила работу над проектом, выпустив десятки бесплатных обновлений.

Спустя годы No Man’s Sky стал тем, чем должен был быть изначально - полноценной игрой со множеством функций и постоянной поддержкой, доказав, что даже после неудачного релиза возможен путь к реабилитации.

No Man's Sky (2016) (фото: XDA Developers)

Battlefield 2042 (2021)

Battlefield 2042, вышедшая в ноябре 2021 года, позиционировалась как возвращение к масштабным многопользовательским сражениям, но релиз обернулся технической катастрофой. Игра страдала от критических багов, проблем с точностью попаданий, отсутствия таблицы лидеров и неудобного управления транспортом.

Новый подход со "специалистами" вместо привычных классов вызвал непонимание у давних фанатов и разрушил стратегическую глубину геймплея.

Открытое бета-тестирование только усилило волну критики, а последующие обновления не смогли изменить ситуацию. Число игроков резко сократилось, а внутренние отчеты EA позже подтвердили, что разработка велась в спешке и хаосе, усугубленном переходом на удаленную работу во время пандемии.

Этот провал вынудил издателя пересмотреть стратегию развития серии и изменить организационную структуру команд. Несмотря на последующие улучшения, старт Battlefield 2042 оставил глубокий негативный след и оттолкнул значительную часть преданной аудитории.

Battlefield 2042 (2021) (фото: XDA Developers)

SimCity (2013)

Перезапуск SimCity в 2013 году должен был стать триумфальным возвращением культовой серии градостроительных симуляторов от EA.

Однако игра столкнулась с массовыми проблемами уже в день релиза. Из-за обязательного подключения к интернету, задуманного как элемент защиты от пиратства и поддержки регионального взаимодействия, серверы оказались перегружены, и игроки не могли войти в игру в течение нескольких дней. Те, кому это удавалось, сталкивались с лагами, разрывами соединения и сбоями.

EA утверждала, что постоянное подключение необходимо для работы игры, но моддеры вскоре доказали обратное - SimCity могла бы полноценно работать и офлайн. Это вызвало волну недовольства и обвинения издателя в обмане. Оценки резко упали, игроки потребовали возврата денег, а число активных пользователей быстро сократилось.

На фоне выхода успешной Cities: Skylines серия SimCity потеряла актуальность, а EA переключила внимание на свою более прибыльную франшизу - The Sims.

SimCity (2013) (фото: XDA Developers)