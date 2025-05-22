5 украинских компьютерных игр, в которые до сих пор играют по всему миру

Украинская индустрия видеоигр за последние годы доказала, что способна создавать проекты мирового уровня. Некоторые из этих игр стали настоящими культовыми хитами и до сих пор собирают тысячи игроков со всего мира.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о пяти украинских играх, которые продолжают удерживать внимание геймеров даже спустя годы после релиза.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Разработчик: GSC Game World (Киев)

Жанр: Постапокалиптический шутер от первого лица (FPS), survival horror

Платформы: ПК, Xbox Series XS

S.T.A.L.K.E.R. 2 - долгожданное продолжение культовой серии S.T.A.L.K.E.R., действие которой разворачивается в зловещей и радиоактивной Зоне вокруг Чернобыльской атомной электростанции.

Игра сочетает в себе захватывающую механику шутера от первого лица с обширным открытым миром, динамической погодой, сменой дня и ночи и продвинутым ИИ. Игрокам предстоит выживать среди мутантов, аномалий и враждебных сталкеров.

Игра также предлагает глубокую сюжетную линию с несколькими концовками, зависящими от выбора игрока. Несмотря на российское вторжение, разработка продолжалась с невероятной стойкостью, и после выхода в конце 2024 года игра получила мировое признание и продалась миллионными тиражами.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (фото: Wccftech)

Metro 2033/Metro Exodus

Разработчик: 4A Games (изначально базировалась в Киеве)

Жанр: Сюжетный шутер от первого лица, survival horror

Платформы: ПК, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch (Metro Redux)

Основанная на романах Дмитрия Глуховского, серия Metro принесла украинской студии 4A Games мировую известность. Metro 2033 познакомила игроков с мрачным постъядерным миром, где выжившие обитают в тоннелях метро и сражаются с мутантами и враждующими фракциями.

Сиквел Metro: Last Light усовершенствовал игровую формулу, а Metro Exodus расширил вселенную, добавив уровни с элементами открытого мира в дикой природе.

Серия получила признание за сильный сюжет, механики выживания и атмосферную визуализацию. С более чем 10 миллионами проданных копий по всему миру, Metro остается одной из самых успешных украинских игровых франшиз как в коммерческом, так и в критическом плане.

Metro Exodus (фото: Rozetka)

Cossacks: European Wars

Разработчик: GSC Game World

Жанр: Стратегия в реальном времени (RTS)

Платформа: ПК

Выпущенная в 2001 году, Cossacks: European Wars неожиданно стала хитом среди поклонников стратегий по всему миру. Действие игры разворачивается в Европе XVII-XVIII веков и включает в себя масштабные сражения с тысячами юнитов, исторически достоверные нации и сложные экономические и военные системы.

Игра выделялась своим вниманием к деталям, масштабом и историческим реализмом - редкостью для того времени. Успех игры привел к выпуску нескольких дополнений и сиквелов, сделав ее одной из самых культовых RTS Восточной Европы. Cossacks помогла GSC Game World зарекомендовать себя как одного из ведущих разработчиков стратегий задолго до появления S.T.A.L.K.E.R.

Cossacks: European Wars (фото: Steam)

Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter

Разработчик: Frogwares (Киев)

Жанр: Приключение/Детектив

Платформы: ПК, PlayStation, Xbox

Frogwares получила мировую известность благодаря серии детективных приключений про Шерлока Холмса. The Devil’s Daughter - это насыщенная сюжетом, частично открытая игра, в которой игроки выступают в роли знаменитого сыщика, расследующего сверхъестественный заговор.

Хотя эта часть и не получила самых высоких оценок в серии, она остается любимой среди поклонников детективного геймплея, решения головоломок и нелинейных диалогов. Игры Frogwares часто получают похвалы за сценарий, атмосферу и уникальное сочетание экшена и расследования.

Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter (фото: Steam)

ATOM RPG

Разработчик: AtomTeam (украинская инди-студия)

Жанр: Изометрическая ролевая игра (RPG)

Платформы: ПК, Android, iOS, Nintendo Switch

Вдохновленная классической серией Fallout, ATOM RPG предлагает альтернативную постапокалиптическую Советскую пустошь, полную опасностей, сатиры и глубины.

Проект, начавшийся как краудфандинговая инди-игра, быстро привлек внимание благодаря хардкорному геймплею, насыщенной вселенной и визуальному стилю в духе ретро. Игра включает пошаговые бои, глубокую настройку персонажа и разветвленные квесты со множеством возможных исходов.

Благодаря своей аутентичности, культурному колориту и страсти разработчиков, ATOM RPG завоевала статус культовой игры среди поклонников олдскульных RPG. Студия уже выпустила расширение и работает над продолжениями.

ATOM RPG (фото: Steam)