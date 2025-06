10 горячих игровых новинок июня, которые порадуют каждого геймера

Mario Kart World

Дата выхода: 5 июня 2025

Платформы: Nintendo Switch 2

Mario Kart World переносит культовые аркадные гонки на глобальный уровень с новыми трассами, улучшенной графикой и онлайном по всему миру. Это веселый хаос для всей семьи, фанатов и любителей скорости.

Mario Kart World (фото: Driffle)

MindsEye

Дата выхода: 10 июня 2025

Платформы: ПК, PlayStation 5, Xbox Series XS

MindsEye - дебютная игра студии Build A Rocket Boy. Это смелый взгляд на жанр научно-фантастического экшена с открытым миром. Действие разворачивается в антиутопическом будущем, и игрока ждут динамичные перестрелки, сопровождаемые сюжетом о восстании и контроле. Одна из самых ожидаемых игр июня для любителей футуристических триллеров.

MindsEye (фото: Driffle)

Dune: Awakening

Дата выхода: 10 июня 2025

Платформы: ПК, PlayStation 5, Xbox Series XS, Xbox One

Погрузитесь в мир Арракиса с Dune: Awakening - многопользовательской выживалкой в открытом мире, где вы сами формируете свою судьбу в суровых песках пустыни. Это сочетание исследования, боев и управления ресурсами делает игру обязательной к ознакомлению для фанатов научной фантастики и стратегии в июне.

MindsEye (фото: Driffle)

Warhammer 40,000: Space Marine - Master Crafted Edition

Дата выхода: 10 июня 2025

Платформы: ПК, PlayStation 5, Xbox Series XS

Приготовьтесь к жесткому, безжалостному экшену в улучшенном издании грядущего шутера по вселенной Warhammer 40K. Дополнительный контент, улучшенная графика и кинематографичный боевой опыт делают эту игру обязательной для всех поклонников серии и жанра научной фантастики.

Warhammer 40,000: Space Marine - Master Crafted Edition (фото: Driffle)

Stellar Blade

Дата выхода: 12 июня 2025

Платформы: ПК

Stellar Blade - стильная action RPG, рассказывающая о воительнице по имени Ив, сражающейся за спасение Земли от таинственных созданий. Плавный бой, красивая графика и аниме-эстетика делают игру одной из самых заметных в списке июньских релизов.

Stellar Blade (фото: Driffle)

The Alters

Дата выхода: 13 июня 2025

Платформы: ПК, PlayStation 5, Xbox Series XS

Уникальный научно-фантастический survival-проект, в котором игрок управляет Яном - мужчиной, застрявшим на странной планете. Чтобы выжить, он должен создавать альтернативные версии самого себя. The Alters сочетает в себе глубокую стратегию и эмоциональную сюжетную линию, предлагая оригинальный игровой опыт.

The Alters (фото: Driffle)

Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic

Дата выхода: 13 июня 2025

Платформы: PlayStation 5, ПК

Ужасы продолжаются в Secret of the Mimic - новой части франшизы Five Nights at Freddy’s. Игра предлагает новые механики, пугающую анимацию и еще больше лора для изучения фанатами серии.

Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic (фото: Driffle)

FBC: Firebreak

Дата выхода: 17 июня 2025

Платформы: ПК

FBC: Firebreak - мультиплеерный шутер, действие которого разворачивается во вселенной Control. Здесь сочетаются паранормальные способности и тактический бой. Благодаря стильной визуальной подаче и динамичному геймплею игра привлечет внимание тех, кто ищет что-то новое.

FBC: Firebreak (фото: Driffle)

TRON: Catalyst

Дата выхода: 17 июня 2025

Платформы: PC, PlayStation 5, Xbox Series XS

Откройте цифровой мир в TRON: Catalyst - киберприключении во вселенной TRON. Вас ждет смесь экшена, головоломок и стильных неоновых визуалов. Идеально подойдет для поклонников захватывающей научной фантастики.

TRON: Catalyst (фото: Driffle)

Death Stranding 2

Дата выхода: 26 июня 2025

Платформы: PlayStation 5

Хидео Кодзима возвращается с Death Stranding 2 - кинематографичной приключенческой игрой, такой же загадочной и эмоциональной, как и ее предшественница. Игроков ждет глубокий сюжет, сюрреалистичные пейзажи и зловещая атмосфера, сочетающая научную фантастику и психологические темы.

Выходя более чем через пять лет после оригинала, игра считается одной из самых ожидаемых в июне 2025 года.

Death Stranding 2 (фото: Driffle)