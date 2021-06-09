Українці за місяць купили нових авто на 7 млрд: які моделі найчастіше вибирають

У травні українці купили 8400 нових авто. На машини з салону було витрачено 270 млн доларів (приблизно 7,3 млрд грн). А найпопулярніший автомобіль серед українців - кросовер Toyota RAV4.

Про це свідчать дані, надані нам експертами сайту RST.

Де найчастіше купують нові авто?

Лідером за кількістю зареєстрованих нових "ластівок" став Київ. Так, зі столичних салонів минулого місяця виїхало 3500 машин. Також, судячи з усього, непогано з грошима справи йдуть у жителів Дніпра, Харкова, Одеси та Запоріжжя.

Найпопулярніший ціновий діапазон авто, які вибирають в Україні, - від 17 до 35 тис.доларів. Це понад 50% ринку. А середня ціна в травні склала 32 тис. доларів (без урахування вартості додаткового обладнання).

Яким авто віддають перевагу українці?

70% продажів - кросовери. Найпопулярнішою маркою в травні була Toyota, яких було продано понад 1100 штук на суму понад 40 млн доларів.

Toyota RAV4 - бестселер серед моделей і покрив майже 6% продажів. Крім нього часто купували Renault Duster та Kia Sportage.

Крім цього, серед усіх зареєстрованих автомобілів - три Rolls-Royce Cullinan за ціною понад 500 тис. доларів кожен.

Фото: Rolls-Royce Cullinan (topgir.com.ua)

Також минулого місяця отримали державні номерні знаки Rolls-Royce Ghost (300 тис. доларів), два Bentley Continental GT (по 280 тис. доларів кожен) і один Bentley Flying Spur за 280 тис. доларів.