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Дорофеева рассекретила стоимость самого дорогого подарка от Кацурина

Надя Дорофеева с Мишей Кацуриным (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Надя Дорофеева поделилась, что самым дорогим подарком, который сделал ей любимый, ресторатор Миша Кацурин, было кольцо. Он подарил украшение артистке на помолвку.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью звезды "Нашему радио".

Дорофеева о самом дорогом подарке от Кацурина

По словам знаменитости, кольцо стоит где-то 4-5 тысяч долларов. Исполнительница призналась, что это ее первое дорогое украшение.

Надя Дорофеева с Мишей Кацуриным (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Я смотрю сразу на кольцо, которое подарил Миша. Стоит где-то 4-5 тыс долларов. Это подарок на помолвку. Я никогда в жизни такого не носила. Это мое первое дорогое украшение", - рассказала Дорофеева.

Тогда ведущие решили поинтересоваться у нее, сколько она зарабатывает в месяц. Однако ответа так и не дождались.

"Фиг вам. Это хороший вопрос. Он всегда интересует всех людей. Именно поэтому я не отвечу на него. Во-первых, что бы я сейчас не сказала, многие могут сказать: "Серьезно, я думала она там вообще..". Поэтому я хочу сказать, что я в принципе такими штуками не триггерила бы людей”, - ответила певица.

Впрочем, Надя не скрывает, что в их семье с Михаилом Кацуриным мужчина зарабатывает больше.

Надя Дорофеева с Мишей Кацуриным (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, экс-солистка группы "Время и стекло" во второй раз вышла замуж в июле этого года. Ее избранником стал ресторатор Миша Кацурин.

У него двое детей от предыдущего брака с Дашей Кацуриной, с которой после развода с Дорофеевой закрутил роман певец Вова Дантес.

Ранее жена Анатолича назвала самые дорогие подарки от мужа.

Также жена Виктора Павлика шокировала суммой своего кредита.

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