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Дорофєєва розсекретила вартість найдорожчого подарунку від Кацуріна

Надя Дорофєєва з Мішею Кацуріним (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Надя Дорофєєва поділилась, що найдорожчим подарунком, який зробив їй коханий, ресторатор Міша Кацурін, була каблучка. Він подарував прикрасу артистці на заручини.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю зірки "Нашому радіо".

Дорофєєва про найдорожчий подарунок від Кацуріна

За словами знаменитості, каблучка коштує десь 4-5 тисяч доларів. Виконавиця зізналась, що це її перша дорога прикраса.

Надя Дорофєєва з Мішею Кацуріним (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Я дивлюся відразу на кільце, яке подарував Мишко. Коштує десь 4-5 тис доларів. Це подарунок на заручини. Я ніколи в житті такого не носила. Це моя перша дорога прикраса”, - розповіла Дорофєєва. 

Тоді ведучі вирішили поцікавитися у неї, скільки ж вона заробляє на місяць. Однак відповіді так і не дочекалися.

"Фіг вам. Це гарне питання. Він завжди цікавить усіх людей. Саме тому я не відповім на нього. По-перше, що б я зараз не сказала, багато хто може сказати: "Серйозно, я думала вона там взагалі..". Тому я хочу сказати, що я в принципі такими штуками не тригерила б людей”, - відповіла співачка.

Втім, Надя не приховує, що в їхній сім'ї з Михайлом Кацуріним чоловік заробляє більше.

Надя Дорофєєва з Мішею Кацуріним (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, екс-солістка гурту "Время и стекло" вдруге вийшла заміж у липні цього року. Її обранцем став ресторатор Міша Кацурін.

У нього є двоє дітей від попереднього шлюбу з Дашою Кацуріною, з якою після розлучення з Дорофєєвою закрутив роман співак Вова Дантес.

Раніше дружина Анатоліча назвала найдорожчі подарунки від чоловіка.

Також дружина Віктора Павліка шокувала сумою свого кредиту.

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