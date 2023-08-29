В Украине объявили выборы. Михаил Лебига-"Лебигович" зовет всех на участки: что известно

В сети появился новый кандидат для предстоящих выборов - Михаил Лебига, которого окрестили Лебиговичем. В поддержку нового кандидата появилось множество мемов, видео, а в Верховной Раде даже подписали место для народного депутата Михаила Лебиговича.

Кто такой Михаил Лебига, почему все о нем говорят и как он стал Лебиговичем - читайте в материале Styler.

Кто такой Михаил Лебига

Это блогер из TikTok и стример на платформе Twitch. Родился Михаил 21 ноября 1997 года в селе Михайлючка Шепетовского района. Когда он был маленьким, семья переехала в Каменец-Подольский, а в 20 лет Михаил перебрался в Хмельницкий. В 2022 году он переехал в Черновицкую область.

В сентябре 2022 года Лебига ворвался в цифровой мир и начал активно стримить и вести эфиры на разных платформах. Обычно он ведет разговорные трансляции, летсплеи, смотрит и комментирует телепрограммы и видео из интернета. Одна из его любимых тем - просмотр украинских шоу, интервью, теледебатов.

Впервые о Лебиге начали писать в СМИ после рекордных сборов на ВСУ, ГУР и другие подразделения. В июле 2023 года блогеру за одну ночь удалось собрать рекордные 8,35 млн гривен - за 8-часовой стрим.

Изначальной целью было собрать 2 658 000 грн, но после подсчетов суммы, оказалось, что донатов накидали в три раза больше. Все собранные деньги пойдут на беспилотники.

Михаил Лебига-Лебигович (фото: instagram.com/misha_lebiga)

Как Лебига стал Лебиговичем

Блогер любит использовать для своих эфиров старые записи политических дебатов. Недавно он стримил дебаты Ющенко и Януковича. Именно после этого эфира блогера в шутку начали называть кандидатом от народа и распространять видео и мемы.

А самому Михаилу дали кличку Лебигович - его фамилию скрестили с фамилией "Янукович". Также в сети используют и второй вариант - Лебищенко (Лебига и Ющенко).

Лебигович получил максимальную поддержку пользователей, и вся история начала набирать обороты. Сейчас для Михаила уже "создали" собственные партии - Партия Лебигонов и партия Слуг калорий.

Что о выборах говорит сам Лебига

Михаил записал видео, в котором объяснил, что все эти мемы и видео - не более, чем шутка. И никуда он, естественно, баллотироваться не собирается. Но предложил провести выборы 3 сентября

"Я Лебига и я никуда не иду баллотироваться, я не буду никаким депутатом. Меня нет ни в каких бюллетенях", - сказал блогер.

Он удивлен, что ему уже подписали место в Верховной Раде и подчеркивает, что его об этом даже не спросили.

Полное видео обращение "Лебиговича". Осторожно! Есть нецензурные выражения.