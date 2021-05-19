Дорофєєва показала будинок, в якому живе з Дантесом: "краще рішення в нашому житті"

Надя Дорофєєва запросила журналістів у свій великий будинок, в якому вона вже два роки живе з чоловіком Володимиром Дантесом. Популярна українська співачка зізналася, що до цього ні вона, ні чоловік не мріяли про те, щоб жити в приватному будинку. Це перше власне майно зоряної пари.

Про це Дорофєєва розповіла в програмі " Зірковий шлях ".

"В один момент я зрозуміла, що треба збирати на дім. І тепер я зрозуміла, що це найкраще рішення в нашому житті", - зізналася артистка.

Плануванням кімнат і ремонтом займалися фахівці, які втілили в життя два головних побажання зіркової пари - гостьова кімната разом з кухнею і гардеробна кімната для Наді.

Співачка також розповіла, що в будинку передбачена і дитяча кімната нагорі, але там зараз ще не закінчений ремонт.

"Звичайно розуміємо, що, коли це станеться, ми тут все в одну кімнату дитячу зробимо", - пожартувала співачка.

Цієї осені на дворі з'явився міні сад, де також росте улюблена рослина Дорофєєвої - бонсай. Вона знаходиться при вході в будинок.

Дерево бонсай, яке росте біля входу в будинок Дорофєєвої і Дантеса (скріншот з відео)

Зоряні сусіди

По сусідству з Дорофєєвою і Дантесом живе сім'я Монатіків. Співачка зізналася, що через щільні графіки в гості один до одного вони заходять рідко. Але коли, зустрічаються на машинах, то зупиняються, щоб поговорити. При цьому дні народження вони відзначають разом.

Надя Дорофєєва показала свій будинок (відео: YouTube)