Дорофєєва чи Каменських: букмекери назвали зірку, яка першою стане мамою

Шанувальники українських зірок Насті Каменських і Наді Дорофєєвої вже не перший рік ворожать, коли артистки стануть мамами, тим більше що співачки час від часу "підживлюють" домисли фанатів висловлюваннями про сім'ю, дітей, прийдешні важливі зміни.

І ось такі судження і припущення відбилися в індустрії беттінгу, яка вже давно не обмежується тільки спортивною лінією.

Нещодавно на сайті української компанії "Паріматч" з'явилася пропозиція вгадати, в якій із зіркових сімей першою з'явиться дитина.

Яке укладають парі

Імовірність того, що дружина Потапа першою стане мамою, фахівці оцінюють з коефіцієнтом 2.00. У той час як у дружини Дантеса, на думку любителів робити ставки, результат 1.70.

Таким чином експерти вважають, що ймовірність народити малюка першою у Дорофєєвої, молодшої на три роки за свою колегу по сцені NK, більше.

Скрін parimatch.com

Додамо, що в лінії по ставках раніше був "лідируючий" варіант того, що Дорофєєва стане мамою до початку нинішнього, 2021 року. Коефіцієнти розподілилися так: 1.70 - "так" та 2.10 - "ні".