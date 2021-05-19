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Дорофеева показала дом, в котором живет с Дантесом: "лучшее решение в нашей жизни"

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Киев, Среда 19 мая 2021 16:48
Дорофеева показала дом, в котором живет с Дантесом: "лучшее решение в нашей жизни" Коллаж РБК-Украина: Надя Дорофеева показала свой дом
Автор: Styler

Надя Дорофеева пригласила журналистов в свой большой дом, в котором она уже два года живет с мужем Владимиром Дантесом. Популярная украинская певица призналась, что до этого ни она, ни муж не мечтали о том, чтобы жить в частном доме. Это первое собственное имущество звездной пары.

Об этом Дорофеева рассказала в программе "Зірковий шлях".

"В один момент я поняла, что надо копить на дом. И теперь я поняла, что это лучшее решение в нашей жизни", - призналась артистка.

Планированием комнат и ремонтом занимались специалисты, которые воплотили в жизнь два главных пожелания звездной пары - гостевая комната вместе с кухней и гардеробная комната для Нади.

Певица также рассказала, что в доме предусмотрена и детская комната наверху, но там в данное время еще не закончен ремонт.

"Конечно понимаем, что, когда это произойдет, мы здесь все в одну комнату детскую сделаем", - пошутила певица.

Этой осенью на дворе появился мини сад, где также растет любимое растение Дорофеевой - бонсай. Оно находится при входе в дом.

Дорофеева показала дом, в котором живет с Дантесом: &quot;лучшее решение в нашей жизни&quot;

Дерево бонсай, которое растет у входа в дом Дорофеевой и Дантеса (скриншот с видео)

Звездные соседи

По соседству с Дорофеевой и Дантесом живет семья Монатиков. Певица призналась, что из-за плотных графиков в гости друг к другу они заходят редко. Но когда, встречаются на машинах, то останавливаются, чтобы поговорить. При этом дни рождения они отмечают вместе.

Надя Дорофеева показала свой дом (видео: YouTube)

Напомним, букмекеры рассказали, кто первой станет мамой, Дорофеева или Каменских.

Мы также писали о том, что Дорофеева назвала самые поразительные места Европы.

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