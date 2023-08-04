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Жителям трех областей начали выдавать гуманитарную помощь. Где и как ее получить

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Киевская область, Пятница 04 августа 2023 18:05
Жителям трех областей начали выдавать гуманитарную помощь. Где и как ее получить Переселенцам выдают непродовольственные наборы (фото: Facebook/Благотворительный фонд "Сила незламності")
Автор: Василина Копытко

Некоторые переселенцы и жители Херсонской области могут получить гуманитарную помощь в виде непродовольственных товаров от Благотворительного фонда "Сила незламності".

О том, где и как получить помощь, читайте в материале ниже.

Кто может получить помощь

Получить помощь от фонда могут люди со статусом ВПЛ, которые находятся в Киевской и Винницкой областях, а также жители Херсонской области, которые находятся сейчас на ее территории.

Помощь выдают в виде непродовольственных товаров (гигиенические наборы, одеяла, постельное белье, кухонные наборы и т. п.).

Также получить помощь от фонда могут люди, которые относятся к наиболее уязвимым категориям населения.

Как подать заявку

Чтобы получить помощь, нужно заполнить запрос по этой ссылке.

Укажите следующую информацию:

  • e-mail
  • ФИО
  • данные паспорта или ID-карты
  • возраст
  • пол
  • номер телефона
  • количество членов семьи
  • есть ли в семье люди с уязвимостями (беременные, пожилые люди и т. п.)
  • место жительства
  • откуда и сколько раз вы перемещались (если вы переселенец)
  • имеете ли работу

Волонтеры фонда обработают заявку и свяжутся с вами для уточнения условий оказания помощи.

Жителям трех областей начали выдавать гуманитарную помощь. Где и как ее получитьФонд выдает помощь в трех областях (фото: Facebook/Благотворительный фонд "Сила незламності")

Ранее мы рассказывали о том, что в Украине стали оказывать помощь семьям с детьми.

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