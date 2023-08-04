Жителям трех областей начали выдавать гуманитарную помощь. Где и как ее получить
Некоторые переселенцы и жители Херсонской области могут получить гуманитарную помощь в виде непродовольственных товаров от Благотворительного фонда "Сила незламності".
О том, где и как получить помощь, читайте в материале ниже.
Кто может получить помощь
Получить помощь от фонда могут люди со статусом ВПЛ, которые находятся в Киевской и Винницкой областях, а также жители Херсонской области, которые находятся сейчас на ее территории.
Помощь выдают в виде непродовольственных товаров (гигиенические наборы, одеяла, постельное белье, кухонные наборы и т. п.).
Также получить помощь от фонда могут люди, которые относятся к наиболее уязвимым категориям населения.
Как подать заявку
Чтобы получить помощь, нужно заполнить запрос по этой ссылке.
Укажите следующую информацию:
- ФИО
- данные паспорта или ID-карты
- возраст
- пол
- номер телефона
- количество членов семьи
- есть ли в семье люди с уязвимостями (беременные, пожилые люди и т. п.)
- место жительства
- откуда и сколько раз вы перемещались (если вы переселенец)
- имеете ли работу
Волонтеры фонда обработают заявку и свяжутся с вами для уточнения условий оказания помощи.
Фонд выдает помощь в трех областях (фото: Facebook/Благотворительный фонд "Сила незламності")
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