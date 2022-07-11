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Вчені визначили вітамін, який допомагає спалювати жир

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Понеділок 11 липня 2022 11:30
Вчені визначили вітамін, який допомагає спалювати жир Колаж РБК-Україна: Вітаміни можуть спалювати жир
Автор: Світлана Мащенко

Виявляється, один з вітамінів, точніше - ціла група таких, допомагає прискорювати метаболізм і відповідно спалювати жир.

Про це розповіла лікар із США Люсія Гарсія, пише Quora.

Мова йде про вітаміни групи В

За словами медика, швидкість основного метаболізму в організмі й вітаміни групи В тісно пов’язані.

Вітаміни групи В включають вітамін В1, вітамін В2, вітамін В6, вітамін В12, ніацин, пантотенову кислоту, фолієву кислоту та інші.

Доктор каже, що вітаміни групи В є важливими речовинами, які сприяють обміну речовин і перетворюють вуглеводи, жири, білки та інші поживні речовини в енергію.

Що робить для організму кожен з вітамінів

Вітамін B1 допомагає організму метаболізувати вуглеводи, які є важливим джерелом енергії.

Вітамін B2 допомагає спалювати жир, який є важливою поживною речовиною для перетворення жиру в енергію.

Вітамін В6 бере участь у метаболізмі таких поживних речовин, як білок і ненасичені жирні кислоти, а також є кофактором ферменту, який відіграє важливу роль в енергетичному обміні.

Вітамін B12 відіграє дуже важливу роль у фізіологічних функціях організму та обміні речовин. Він може прискорити метаболізм жирів, вуглеводів і білків.

Як отримувати вітамін B

За словами медика, вживання продуктів, багатих вітамінами групи В, є простим і ефективним способом доповнити вітаміни групи В.

Такі продукти включають:

  • печінку,
  • нежирне м’ясо,
  • птицю,
  • яйця,
  • молоко, молочні продукти
  • боби та зелені листові овочі.

Раніше ми писали, які фізичні вправи можуть сприяти старінню.

Також повідомлялося про те, що лікарі визначили найкорисніше м'ясо, доступне українцям.

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