Вчені визначили вітамін, який допомагає спалювати жир
Виявляється, один з вітамінів, точніше - ціла група таких, допомагає прискорювати метаболізм і відповідно спалювати жир.
Про це розповіла лікар із США Люсія Гарсія, пише Quora.
Мова йде про вітаміни групи В
За словами медика, швидкість основного метаболізму в організмі й вітаміни групи В тісно пов’язані.
Вітаміни групи В включають вітамін В1, вітамін В2, вітамін В6, вітамін В12, ніацин, пантотенову кислоту, фолієву кислоту та інші.
Доктор каже, що вітаміни групи В є важливими речовинами, які сприяють обміну речовин і перетворюють вуглеводи, жири, білки та інші поживні речовини в енергію.
Що робить для організму кожен з вітамінів
Вітамін B1 допомагає організму метаболізувати вуглеводи, які є важливим джерелом енергії.
Вітамін B2 допомагає спалювати жир, який є важливою поживною речовиною для перетворення жиру в енергію.
Вітамін В6 бере участь у метаболізмі таких поживних речовин, як білок і ненасичені жирні кислоти, а також є кофактором ферменту, який відіграє важливу роль в енергетичному обміні.
Вітамін B12 відіграє дуже важливу роль у фізіологічних функціях організму та обміні речовин. Він може прискорити метаболізм жирів, вуглеводів і білків.
Як отримувати вітамін B
За словами медика, вживання продуктів, багатих вітамінами групи В, є простим і ефективним способом доповнити вітаміни групи В.
Такі продукти включають:
- печінку,
- нежирне м’ясо,
- птицю,
- яйця,
- молоко, молочні продукти
- боби та зелені листові овочі.
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