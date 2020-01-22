Новий закон про працю краще захищатиме від безпідставних звільнень, - Кабмін

Фото: Тимофій Милованов (Віталій Носач/РБК-Україна)

У Кабміні зазначають, що зараз роботодавцям простіше безпідставно звільняти працівників

У Кабінеті міністрів запевняють, що урядовий законопроект про працю надаватиме працівникам більше захисту від безпідставних звільнень роботодавцями, аніж чинне трудове законодавство. Про це написав глава Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов у своєму Facebook.

Він зазначив, що наразі роботодавцю ніщо не заважає звільнити працівників без необхідності пояснювати підстави такого звільнення. Міністр підкреслив, що такі скорочення маскують під реорганізацію, при цьому не виплачуючи вихідну допомогу працівникам у більшості випадків.

"Пропонуємо роботодавцям бути передбачуваними та послідовними у стосунках з працівниками. Причинами для звільнення за ініціативою роботодавця можуть бути підстави, прописані в трудовому договорі, який підписує працівник і роботодавець під час оформлення трудових відносин. Жодних вигадок і маніпуляцій у процесі роботи", - написав глава Міністерства розвитку економіки.

За його словами, урядовим проектом закону передбачена заборона маскування звільнень працівників "реорганізацією", а у разі настання звільнення працівник обов’язково отримає компенсацію.

Нагадаємо, на сайті Верховної ради опублікований проект "Закону про працю", який по суті є новим Трудовим кодексом. Ініціатором законопроекту є уряд на чолі з прем'єром Олексієм Гончаруком.

Як писало РБК-Україна раніше, Милованов розповів, які зміни Кабінет міністрів готує до Трудового кодексу. Він підкреслював, що українським працівникам хочуть збільшити терміни відпустки за свій рахунок вдвічі - від 15 днів до 30.

Додамо також, Верховна рада 8 скликання у 2015 році в першому читанні прийняла новий проект Трудового кодексу України. Однак він так і не був розглянутий у другому читанні.