Доплати через карантин: українським пенсіонерам підготували сюрприз

Пенсіонерів і бідних українців на час карантину навесні чекають доплати
Карантин в Україні через коронавірус продовжили по 24 квітня, при цьому в уряді планують після Великодня можливе послаблення обмежувальних заходів для запуску економіки. Кабінет міністрів для захисту пенсіонерів та інших вразливих верств населення ухвалив рішення навесні провести додаткові виплати у зв'язку з глобальною кризою через COVID-19.
Президент Володимир Зеленський також доручив владі скласти списки малозабезпечених категорій громадян для надання грошової допомоги найбіднішим українцям на час карантину.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі вказав на три ключові пункти, які вимагають швидкого реагування.
Глава Кабміну зазначив, що такі ініціативи потребують прийняття змін до держбюджету, який в даний час доопрацьовується в парламенті.
"Пенсіонери і малозахищені особи перш за всіх потребують допомоги. Тому чекаємо наступного тижня підтримки бюджету Верховною Радою, щоб почати виплату разової допомоги вже у квітні", - зазначив Шмигаль.
Нагадаємо, що Рада схвалила 30 березня законопроект, який врегулює питання виплат малозабезпеченим сім'ям, людям з інвалідністю, а також для тих, хто змушений залишився без роботи через карантин.
Так, згідно з останніми даними, третина українців припинили роботу після початку карантину.