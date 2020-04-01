Доплати через карантин: українським пенсіонерам підготували сюрприз

Пенсії в період карантину в Україні (Колаж РБК-Україна)

Пенсіонерів і бідних українців на час карантину навесні чекають доплати

Карантин в Україні через коронавірус продовжили по 24 квітня, при цьому в уряді планують після Великодня можливе послаблення обмежувальних заходів для запуску економіки. Кабінет міністрів для захисту пенсіонерів та інших вразливих верств населення ухвалив рішення навесні провести додаткові виплати у зв'язку з глобальною кризою через COVID-19.

Президент Володимир Зеленський також доручив владі скласти списки малозабезпечених категорій громадян для надання грошової допомоги найбіднішим українцям на час карантину.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі вказав на три ключові пункти, які вимагають швидкого реагування.

з 1 квітня пенсіонерам старше 80 років, які отримують менше 9,2 тисяч гривень пенсії, щомісяця доплачуватимуть по 500 гривень

виплати разової допомоги в сумі 1 тисячі гривень для пенсіонерів з пенсією не більше 5 тисяч гривень, а також деяким вразливим категоріям осіб

з 1 травня індексація пенсій на 11%, а середній розмір підвищення складе 260 гривень.

Глава Кабміну зазначив, що такі ініціативи потребують прийняття змін до держбюджету, який в даний час доопрацьовується в парламенті.

"Пенсіонери і малозахищені особи перш за всіх потребують допомоги. Тому чекаємо наступного тижня підтримки бюджету Верховною Радою, щоб почати виплату разової допомоги вже у квітні", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, що Рада схвалила 30 березня законопроект, який врегулює питання виплат малозабезпеченим сім'ям, людям з інвалідністю, а також для тих, хто змушений залишився без роботи через карантин.

Так, згідно з останніми даними, третина українців припинили роботу після початку карантину.