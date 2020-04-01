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Третина українців припинили роботу після початку карантину

Новини » Фінансова криза 2020     01.04.2020 - 12:56
Третина українців припинили роботу після початку карантину
Фото: карантин у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Частина працюючих пішли у відпустку за власним бажанням, частина вже втратили роботу

Серед українців, які працювали до введення карантину, 32% в кінці березня перебувають у відпустці за власним бажанням, а 4% - втратили роботу. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

При цьому 35% зазначили, що продовжують працювати у звичайному режимі після введення обмежень, 29% - працюють дистанційно,

За даними опитування, до введення карантину мали роботу 65% дорослих українців.

Третина українців припинили роботу після початку карантину

Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: I хвиля 1000 респондентів (25-27 березня 2020), II хвиля 1000 респондентів (28-30 березня 2020). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 4%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", майже дві третини (63%) опитаних українців заявили їх заощаджень, за умови припинення отримання доходів, вистачить менше, ніж на місяць.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Info Sapiens, серед українців, хто працював до карантину, запровадженого через епідемії коронавірусу, лише 46% за березень отримають заробіток в повному обсязі, 34% - у меншому обсязі, ніж очікувалося, а 10% втратили роботу через карантин.

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