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"К Боде не пускают": Никитюк рассказала о состоянии ведущего "Хто зверху?"

Пятница 03 ноября 2023 15:59
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"К Боде не пускают": Никитюк рассказала о состоянии ведущего "Хто зверху?" Никитюк сообщила, что знает о состоянии Шелудяка (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Ведущая шоу "Хто зверху?" Леся Никитюк рассказала о состоянии своего коллеги - блогера Богдана Шелудяка. Вчера артист рассказал, что у него диагностировали синдром Гиена-Барре. Сейчас Никитюк сообщила, почему не может прийти к нему в больницу.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом ведущая рассказала в Stories своего Instagram.

Что известно о состоянии Шелудяка

На фоне того, что ведущий находился в больнице, его звездную коллегу стали спрашивать, почему она не хочет к нему съездить. Никитюк решила прояснить ситуацию и объяснить все своим подписчикам.

Ведущая рассказала, что не может увидеть Шелудяка, ведь ее банально не пустили бы в палату. По словам Никитюк, у блогера очень слабый иммунитет.

"Друзья, для тех, кто действительно переживает и понимает, не пишет всякую х*йню в комментах, скажу, что пока к Боде не пускают. У него очень слабый иммунитет. Мы ждем", - рассказала артистка.

&quot;К Боде не пускают&quot;: Никитюк рассказала о состоянии ведущего &quot;Хто зверху?&quot;

Никитюк сообщила о состоянии Шелудяка (скриншот)

Диагноз ведущего "Хто зверху?"

Напомним, вчера Шелудяк рассказал, что врачи поставили ему редкий диагноз - синдром Гийена-Барре. Ведущий рассказал, что сейчас очень медленно разговаривает и не может полноценно управлять собственным телом. Артист обратился к фанатам и попросил их заботиться об их здоровье.

Мы уже рассказывали, что известно о коварной болезни, которую диагностировали у Шелудяка. Эта редкая патология может возникать у 1-2 пациентов из 100 тысяч, в большинстве случаев развивается после того, как в организм попадает вирусная или бактериальная инфекция. После этого иммунная система начинает буквально "атаковать" собственный организм.

Ранее также стало известно, что скончался известный украинский режиссер.

Кроме этого, уже сообщалось о том, что Приходько гневно "разнесла" Лободу, предлагавшую работу таксисту-украинофобу.

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